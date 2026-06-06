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Totaj i kundërpërgjigjet Kurtit dhe Haskukës: Nuk po e bllokojmë stadiumin, po manipuloni opinionin publik

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Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, i është kundërpërgjigjur deklaratave të kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, dhe ish-kryetarit të Prizrenit, Mytaher Haskuka, lidhur me projektin e renovimit të stadiumit të qytetit në Prizren.

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Ai ka hedhur poshtë pretendimet se Komuna e Prizrenit po pengon realizimin e investimit prej 13 milionë eurosh në stadium, duke i cilësuar ato si të pavërteta dhe manipuluese.

Sipas tij, Drejtoria e Sportit në ministrinë përkatëse e ka informuar Komunën për planet e renovimit, ndërsa gjatë shqyrtimit të kërkesës për leje është konstatuar nevoja për bashkimin e disa parcelave në mënyrë që stadiumi të përmbushë standardet e UEFA-s.

“Kam nënshkruar dokumentet e nevojshme që parcelat të bashkohen dhe kjo ka ndodhur. Megjithatë, procedurat burokratike kanë marrë kohë”, ka deklaruar Totaj.

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Ai ka bërë të ditur se procesi ndodhet në fazën finale dhe se së shpejti pritet të përfundojnë të gjitha procedurat për t’i hapur rrugë ministrisë që të nisë punimet.

Totaj ka ftuar çdo person që ka dyshime për këtë çështje të shqyrtojë dokumentacionin përkatës në Komunë, duke theksuar se si ish-sportist dhe punëtor sportiv nuk do të ishte kurrë pengesë për zhvillimin e sportit.

Ai ka kritikuar ashpër Kurtin dhe Haskukën, duke i akuzuar për mungesë morali dhe përhapje të informacioneve të pasakta lidhur me projektin e stadiumit të qytetit.

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