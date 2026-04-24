Prizreni arrin marrëveshje në Turqi për trajnimin e infermierëve

By admin

Drejtori i Shëndetësisë, Sylejman Baxhaku, dhe Drejtori i Financave, Levent Bus, kanë zhvilluar një vizitë zyrtare në Turqi, ku janë dakorduar për bashkëpunim në fushën e trajnimeve profesionale për stafin infermieror nga Komuna e Prizrenit.

Gjatë vizitës, ata kanë realizuar takime me përfaqësues të universiteteve “Cerrahpasa” dhe “Biruni”, ku është arritur pajtueshmëri për fillimin e programeve trajnuese me qëllim ngritjen e kapaciteteve profesionale dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimeve shëndetësore.

“Janë dakorduar për fillimin e bashkëpunimit për trajnime profesionale të stafit të infermierëve, me synim rritjen e cilësisë së shërbimeve shëndetësore”, thuhet në njoftimin e komunës, raporton PrizrenPress.

Po ashtu, delegacioni i Prizrenit ka marrë pjesë edhe në panairin ndërkombëtar të shëndetësisë “Expomed Eurasia”, ku është njohur me teknologjitë më të reja mjekësore dhe mundësitë për sigurimin e donacioneve për komunën.

“Kjo vizitë përbën një hap të rëndësishëm në forcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe avancimin e shërbimeve shëndetësore në Prizren”, theksohet në njoftim./PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

