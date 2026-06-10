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Shpërblehet Mamusha

By admin

Kryetari i Komunës së Mamushës, Abdulhadi Krasniç, ka njoftuar se komuna që ai udhëheq është shpërblyer nga Ministria e Pushtetit Lokal dhe organizata Helvetas, si rezultat i punës së suksesshme dhe transparente në ofrimin e shërbimeve për qytetarët.

Sipas tij,  Mamusha është ndër komunat e pakta në Kosovë që kanë përfituar këtë çmim, duke e cilësuar atë si një vlerësim për angazhimin institucional dhe përkushtimin ndaj qytetarëve.

“Ky çmim është shenjë e punës sonë dhe mirëkuptimit për shërbimin”, ka deklaruar ai.

Ai tregon s  në kuadër të këtij vlerësimi, Komuna e Mamushës ka përfituar 96 mijë e 615 euro, mjete të cilat do të destinohen për investime infrastrukturore.

Krasniç bëri të ditur se projektet që do të realizohen me këto fonde do t’u prezantohen qytetarëve sa më shpejt që të jetë e mundur, ndërsa theksoi se synimi mbetet përmirësimi i vazhdueshëm i shërbimeve komunale.

Në fund, ai falënderoi qytetarët për mbështetjen e dhënë, duke theksuar se puna në shërbim të tyre do të vazhdojë “pavarësisht gjithçkaje dhe çdo shpifjeje”./PrizrenPress.com

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