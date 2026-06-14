FokusSiguri

Tragjedia në Prizren: Arrestohen dy persona, në mesin e tyre një 16-vjeçar

By admin

Një vrasje ka ndodhur sot në fshatin Kobaj të Prizrenit, ku një 27 vjeçar e ka humbur jetën si pasojë e lëndimeve të rënda nga një mjet i mprehtë.

Konflikti kishte nisur ndërmjet dy djemve të axhës.

Raportohet se ngjarja kishte nisur si pasojë e mospajtimeve për emërtimin e një rruge në këtë fshat.

Lidhur me këtë dy persona, përfshirë një të mitur, janë ndaluar nga policia.

Marketing

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!


https://prizrenpress.com/428407-2j/

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Nis të hënën manifestimi “Remzi Ademaj – Shtigjeve të Lirisë” në Prizren
Next article
Ky është personi që u ther për vdekje në Prizren

Më Shumë

Lajme

Shpërblehet Mamusha

Kryetari i Komunës së Mamushës, Abdulhadi Krasniç, ka njoftuar se komuna që ai udhëheq është shpërblyer nga Ministria e Pushtetit Lokal dhe organizata Helvetas,...
Lajme

Dragashi përfiton mbi 883 mijë euro nga Granti i Performancës Komunale

Kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, ka njoftuar se ka nënshkruar Grantin e Performancës Komunale në vlerë prej 883,837.56 euro, mjete të cilat...

Prizreni prezanton potencialin ekonomik para bizneseve të diasporës në Zvicër

Qindra qytetarë në Mejdan – rikthehet spektakli i pehlivanëve në Opojë pas shumë vitesh

Bylbyl Sokoli largohet nga Malisheva

Komuna e Rahovecit kërkon sanimin urgjent të punimeve në rrugën “Xhelal Hajda-Toni”, paralajmëron masa ligjore

Zyrtare: Arian Azemi firmos për dy vite me Bashkimin

Zyrtare: Valmir Kakruki firmos për dy vite me Bashkimin

62 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, janë shqiptuar 1880 gjoba

Rahoveci shënon Ditën e Çlirimit, Latifi: Liria është amanet që duhet ruajtur

Aksident i rëndë në autostradën “Ibrahim Rugova”

Familja në Korishë në telashe me arushën, iu shfaqet rregullisht në oborrin e shtëpisë

Përleshje në mes dy familjeve në Kobaj të Prizrenit, vritet një 27 vjeçar

Vazhdojnë punimet restauruese në Kullën e Hajrullah Çantës në Rahovec

ZKA gjen varg shkeljesh në Prizren: Keqklasifikim milionash, kontrata pa para dhe nënvlerësim të pasurisë

Sot temperaturat maksimale deri 27 gradë Celsius

Lajmet e Fundit