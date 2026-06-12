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Me seancë solemne nis shënimi i 27-vjetorit të çlirimit të Prizrenit

By admin

Me mbajtjen e Seancës Solemne të Kuvendit Komunal ka nisur sot shënimi i 27-vjetorit të çlirimit të Prizrenit, një nga datat më të rëndësishme në historinë e qytetit dhe të Kosovës.

Në këtë aktivitet morën pjesë kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, përfaqësues institucionalë, familjarë të dëshmorëve, veteranë të UÇK-së dhe qytetarë, të cilët nderuan sakrificën e atyre që dhanë jetën për lirinë dhe të ardhmen e vendit, raporton PrizrenPress.

 

Me këtë rast u vlerësua kontributi i dëshmorëve, martirëve dhe të gjithë atyre që sakrifikuan për lirinë e Kosovës, ndërsa u theksua rëndësia e ruajtjes së kujtesës historike dhe e vazhdimit të angazhimit për zhvillimin e vendit.

“Kjo ditë na kujton përgjegjësinë për ta vazhduar punën në shërbim të qytetarëve, për zhvillimin e Prizrenit dhe forcimin e shtetit të Kosovës. Urime 27-vjetori i Çlirimit të Prizrenit! Lavdi e përjetshme dëshmorëve, martirëve dhe heronjve të gjallë të lirisë!”, u shpreh Totaj.

Aktivitetet për shënimin e 27-vjetorit të çlirimit të Prizrenit pritet të vazhdojnë edhe gjatë ditës me ngjarje të tjera përkujtimore dhe kulturore./PrizrenPress.com/

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