Tragjedia në Prizren: Babai i viktimës po vazhdon trajtimin mjekësor

Një mosmarrëveshje mes djemve të axhallarëve në fshatin Kobaj të Prizrenit ka përfunduar në tragjedi, ku një 27-vjeçar ka humbur jetën pasi është goditur me thikë.
Sipas informacioneve të para nga dëshmitarët, konflikti mes dy familjeve të afërta kishte nisur ditë më parë dhe lidhej me emërtimin e një rrugice ku ata banonin. I dyshuari 16-vjeçar kishte propozuar që rrugica të emërtohej me emrin e babait të tij, i cili kishte vdekur disa muaj më parë, ndërsa viktima kishte preferuar që ajo të mbante emrin e gjyshit.
Përplasja mes palëve ka eskaluar të dielën në mesditë, duke përfunduar me përdorimin e thikës. Si pasojë, 27-vjeçari A. Osmanaj ka vdekur, ndërsa babai i tij ka pësuar plagë.
KlanKosova njofton se babai po vazhdon trajtimin mjekësor në spital.
Marketing
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren