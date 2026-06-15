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Tragjedia në Prizren: Babai i viktimës po vazhdon trajtimin mjekësor

By admin

Një mosmarrëveshje mes djemve të axhallarëve në fshatin Kobaj të Prizrenit ka përfunduar në tragjedi, ku një 27-vjeçar ka humbur jetën pasi është goditur me thikë.
Sipas informacioneve të para nga dëshmitarët, konflikti mes dy familjeve të afërta kishte nisur ditë më parë dhe lidhej me emërtimin e një rrugice ku ata banonin. I dyshuari 16-vjeçar kishte propozuar që rrugica të emërtohej me emrin e babait të tij, i cili kishte vdekur disa muaj më parë, ndërsa viktima kishte preferuar që ajo të mbante emrin e gjyshit.

 

Përplasja mes palëve ka eskaluar të dielën në mesditë, duke përfunduar me përdorimin e thikës. Si pasojë, 27-vjeçari A. Osmanaj ka vdekur, ndërsa babai i tij ka pësuar plagë.

KlanKosova njofton se babai po vazhdon trajtimin mjekësor në spital.

Ndërsa lidhur me rastin, janë ndaluar tre persona, në mesin e tyre edhe një grua.

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