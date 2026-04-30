5.5 C
Prizren
E enjte, 30 Prill, 2026
type here...

FokusSiguri

“Stop drogave” – Policia në Prizren fushatë ndërgjegjësuese me nxënësit

By admin

Drejtoria Rajonale e Policisë në Prizren ka zhvilluar një fushatë ndërgjegjësuese kundër narkotikëve me nxënës të një shkolle të mesme, në kuadër të projektit “Errësirë – dritë”.

Në këtë aktivitet morën pjesë zyrtarë policorë nga Stacioni Policor i Prizrenit, Drejtoria për Hetimin e Trafikimit me Narkotikë (DHTN) në rajonin e Prizrenit, si dhe njësia speciale K-9 “Perëndimi”.

“Fillimisht, nxënësit u njoftuan me projektin dhe mesazhin senzibilizues ‘STOP DROGAVE’, përmes një ligjërate vetëdijesuese”, thuhet në njoftimin e Policisë, raporton PrizrenPress.

Gjatë aktivitetit, nxënësit patën mundësinë të japin mesazhet e tyre kundër drogave, të cilat u lexuan para pjesëmarrësve, ndërsa u theksua rëndësia e ndërgjegjësimit të hershëm për rreziqet që sjell përdorimi i substancave narkotike.

Pas pjesës ligjëruese, në ambientet e brendshme të shkollës u prezantua njësia policore K-9, ku u demonstrua simulimi i zbulimit të një substance narkotike të fshehur.

“Zyrtarët e kësaj njësie demonstruan simulimin e gjetjes së substancës narkotike të fshehur paraprakisht, duke treguar nga afër rolin e qenit policor në identifikimin e substancave narkotike dhe rëndësinë e kësaj njësie në luftën kundër dukurive negative”, thuhet më tej në njoftim.

Sipas Policisë, qëllimi i këtij aktiviteti është rritja e ndërgjegjësimit të të rinjve për rreziqet e drogave dhe forcimi i bashkëpunimit ndërmjet institucioneve arsimore dhe Policisë së Kosovës për krijimin e një mjedisi më të sigurt për rininë./PrizrenPress.com/

Marketing

Previous article
Në Prizren arrestohet i kërkuari që ishte i dënuar me burg efektiv
Next article
Një 51-vjeçar gjendet i vdekur në fshatin Bellanicë të Malishevës

Më Shumë

Lajme

Haradinaj: Naseri, luftëtar i orëve të para dhe simbol i luftës për liri

Në akademinë përkujtimore kushtuar Naser Shalës, u nderua jeta dhe vepra e tij si një nga luftëtarët e orëve të para të përpjekjeve për...
Fokus

24 orë punë në Prokurorinë e Prizrenit: Pesë të arrestuar dhe 26 aktakuza të ngritura kundër 33 personave

Prokuroria Themelore në Prizren ka njoftuar angazhimin e saj gjatë 24 orëve të fundit në luftën kundër kriminalitetit, duke proceduar dhjetëra raste në rajonin...

Totaj pret një delegacion zviceran, vizitojnë Stacionin e Autobusëve në Prizren

Bashkimi një hap më afër finales

Kohë lufte

Grabitje me armë në Rahovec, viktima ndalohet nga persona të maskuar

OVL e UÇK-së: Keqkuptimi në Has është tejkaluar, bashkëluftëtarët mbeten të bashkuar

Prizreni dhe Shqipëria drejt bashkëpunimit në bujqësi: Drejtori Kadriaj e fton ministrin Salla për vizitë zyrtare

S’ka president të ri, Kosova shkon në zgjedhje

Vetëvendosje sfidon opozitën: Propozoni 3 emra, njërin prej tyre e zgjedhim President

Hoti me mesazh nga Prizreni: Dy ditë vendimtare për Presidentin e ri ose kthimin e mandatit te qytetarët

Hyn në fazën finale renovimi i Qendrës Sportive “Sezai Surroi” në Prizren

Bashkimi kampion i Kosovës në Ligën U18

Vdekje e dyshimtë në Prizren

Punimet në rrugën Korishë-Kabash, Basha: Do të nxisë zhvillimin lokal dhe turizmin

Premiera e “Pylli”-t jepet me sukses në Prizren, vijojnë reprizat

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne