Ndahet nga jeta mësuesi Fejzullah Duraku nga Krusha e Madhe

Ka ndërruar jetë mësuesi i njohur dhe i përkushtuar Fejzullah Duraku nga Krusha e Madhe, duke lënë pas një kontribut të çmuar në arsim dhe në shoqëri.

Lajmin për ndarjen e tij nga jeta e ka bërë të ditur kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, i cili ka shprehur ngushëllime për familjen dhe të afërmit.

“Me pikëllim të thellë mora lajmin për ndarjen nga jeta të mësuesit të përkushtuar dhe njeriut të respektuar, Fejzullah Duraku nga Krusha e Madhe”, ka shkruar Latifi, raporton PrizrenPress.

Ai ka vlerësuar lart kontributin e tij në edukimin e brezave.

“I ndjeri la pas një trashëgimi të çmuar në edukimin e brezave dhe një kontribut të paharrueshëm në shoqëri. Vepra dhe përkushtimi i tij do të mbeten gjithmonë frymëzim për të gjithë ata që patën fatin ta njohin dhe të punojnë me të”, thuhet në njoftim.

Latifi ka shprehur ngushëllimet e tij për familjen, miqtë dhe bashkëvendësit.

“Në këto momente të vështira, shpreh ngushëllimet më të sinqerta për familjen, miqtë dhe për të gjithë bashkëvendësit e tij. Pushoftë në paqe!”, ka përfunduar ai./PrizrenPress.com/

Previous article
Përkujtohet dëshmori Ismajl Ahmeti në Maçitevë
Next article
Shannon Shorter, MVP i publikut

Theret me thikë një person në Prizren

Dy persona janë arrestuar në Prizren, nën dyshimin se kanë sulmuar dhe e kanë therur me thikë një tjetër. Sipas policisë, viktima është dërguar për...
Lajme

Tre persona arrestohen në Suharekë për sulm ndaj zyrtarëve policorë

Policia e Kosovës ka arrestuar në Suharekë tre personave të dyshuar lidhur me veprat “shkaktim i rrezikut të përgjithshëm” dhe “sulm ndaj personit zyrtar”. Sipas...

Totaj akuzon Kurtin se po “paralizon” Prizrenin: Na janë marrë rreth 14 milionë euro

Ukaj i LDK-së me kërkesë për Abdixhikun: Fute Agim Veliun në listë për deputetë

Arsimi në Prizren hyn në epokën digjitale me platformën “Flutura”

Arrestohet i dyshuari në Rahovec, gjuajti me armë zjarri

Gjysmëfinalja vazhdon në kryeqytet, Bashkimi kërkon fitoren e dytë ndaj Borës

Rahoveci ndan 243 mijë euro për kulturë, rini dhe sport – përfitojnë 34 OJQ

Prizren, 17 aktakuza kundër 18 personave për vepra të ndryshme penale

Në Suharekë përkujtohet atdhetari Fadil Vata

24 orë punë në Prokurorinë e Prizrenit: Pesë të arrestuar dhe 26 aktakuza të ngritura kundër 33 personave

Kosova sot është në zi në nderim të jetës dhe veprës së Rexhep Qosjes

Punimet në rrugën Korishë-Kabash, Basha: Do të nxisë zhvillimin lokal dhe turizmin

Hoti me mesazh nga Prizreni: Dy ditë vendimtare për Presidentin e ri ose kthimin e mandatit te qytetarët

Përkujtohet dëshmori Ismajl Ahmeti në Maçitevë

DKA në Suharekë realizon fazën e dytë të olimpiadës së përbashkët të gjuhës shqipe

