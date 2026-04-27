DKA në Suharekë realizon fazën e dytë të olimpiadës së përbashkët të gjuhës shqipe

Drejtoria Komunale e Arsimit (DKA) në Suharekë ka zhvilluar fazën e dytë të “Olimpiadës së përbashkët të gjuhës shqipe për klasën e 9-të”, në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë për vitin shkollor 2025–2026.

Në këtë fazë kanë marrë pjesë nxënësit që kanë kaluar me sukses fazën e parë të testimit. Sipas njoftimit të komunës, procesi është realizuar nga komisionet e formuara nga DKA për hartimin dhe vlerësimin e testeve, duke u zhvilluar me sukses.

Nxënësit fitues nga kjo garë do të avancojnë në nivel republikan, ndërsa më të mirët prej tyre do të përfaqësojnë Kosovën në garën e përbashkët me Shqipërinë.

Drejtori i DKA-së në Suharekë, Remzi Bajselmani, ka vlerësuar rëndësinë e kësaj gare, duke theksuar se ajo krijon mundësi për zhvillim dhe konkurrencë të shëndetshme mes nxënësve.

Ai ka uruar nxënësit për suksese në fazat e ardhshme, duke i inkurajuar të vazhdojnë angazhimin dhe përfaqësimin dinjitoz në garat republikane./PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

