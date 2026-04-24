Ndërron jetë mësuesi Hylmi Sylejmani nga Dragashi

Ka ndërruar jetë mësuesi me përvojë shumëvjeçare nga fshati Blaç i Dragashit, Hylmi Sylejmani, një figurë e njohur në fushën e arsimit dhe edukimit.

Lajmin e ka bërë të ditur kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, i cili ka shprehur pikëllim të thellë për ndarjen e tij nga jeta.

Xheladini ka vlerësuar kontributin e të ndjerit në arsimimin e brezave të rinj, duke theksuar se ai do të mbetet i paharruar për përkushtimin dhe dashurinë ndaj dijes.

“Kontributi i tij i çmuar në arsimimin dhe edukimin e brezave të rinj do të mbetet gjithmonë i paharruar. Ai ishte shembull i përkushtimit, urtësisë dhe dashurisë për dijen”, thuhet në mesazhin e ngushëllimit.

Në emër të Komunës së Dragashit dhe në emrin e tij personal, kryetari Xheladini ka shprehur ngushëllime familjes Sylejmani, të afërmve, miqve dhe të gjithë atyre që e njohën dhe punuan me të.

“Zoti e shpërbleftë me Xhenet”, ka përfunduar ai./PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

