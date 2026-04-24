14.3 C
Prizren
E shtunë, 25 Prill, 2026
type here...

Lajme

Këndi Amerikan në Prizren shënon 20-vjetorin e themelimit

By admin

Këndi Amerikan në Prizren ka shënuar sot 20-vjetorin e themelimit, në një ceremoni solemne me pjesëmarrjen e përfaqësuesve institucionalë dhe diplomatikë.

Në aktivitet morën pjesë edhe përfaqësues të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, përfshirë Wylita Bell, Shefe e Zyrës së Diplomacisë Publike, raporton PrizrenPress.

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka vlerësuar rolin e Këndit Amerikan si një urë lidhëse mes komunitetit lokal dhe dy vendeve mike, Kosovës dhe SHBA-së.

Përmes një postimi në “Facebook”, ai theksoi rëndësinë e këtij institucioni në zhvillimin e programeve edukative dhe kulturore ndër vite.

“Për 20 vite me radhë, Këndi Amerikan në Prizren ka qenë urë lidhëse mes komunitetit, gjeneratave të reja dhe dy shteteve mike, Kosovës e SHBA-ve”, thuhet në postimin e tij.

Po ashtu, është theksuar se nga viti 2022 “American Corner” vepron në një lokacion të ri në qendër të qytetit, ku organizohen aktivitete të ndryshme edukative dhe kulturore.

Në fund, është uruar që kjo qendër të vazhdojë aktivitetin e saj me sukses edhe në vitet në vijim, duke kontribuar në bashkëpunim dhe zhvillim kulturor./PrizrenPress.com/

Previous article
Spitali i Prizrenit pranon donacion nga kontingjenti italian i KFOR-it
Next article
Kohë lufte

Më Shumë

Lajme

Vazhdon gjykimi ndaj të akuzuarve për vrasjen e Auron Thaqit

Këtë të enjte në Gjykatën Themelore të Prizrenit do të vazhdojë seanca gjyqësore për rastin e vdekjes tragjike të Auron Thaqit.   Kështu ka konfirmuar për...
Fokus

Arrestohen dy persona në Prizren, iu gjet kokainë, para e armë

Policia e Kosovës ka arrestuar dy persona në Prizren, pasi dyshohen për shitje dhe shpërndarje të kokainës. Ata janë prangosur, pasi paraprakisht janë zhvilluar kontrolle...

Të gjitha rrugët e Prizrenit çojnë në “Sezai Surroi” të mërkurën

Inspektorati i Malishevës intensifikon aksionet kundër hedhjes së mbeturinave, shqiptohet gjobë 200 euro

Hapet një folezë e re për edukimin e fëmijëve në lagjen “Ortakoll” të Prizrenit

Vdes akademiku Rexhep Qosja

Vazhdojnë punimet për hapjen e kanalit të vaditjes në Caparc

Bashkimi fiton dramën në Prizren, merr epërsinë në gjysmëfinale ndaj Borës

Në Mushtisht përkujtohen dëshmorët dhe martirët e fshatit

Junior 06 dhe Vëllaznimi përballen në aktin e parë të finales U16

Çmimet e naftës rriten pasi Trump thotë se një anije iraniane është konfiskuar

Sonte nis seria gjysmëfinale, Bashkimi pret Borën në Prizren

55 aksidente e mbi 2200 gjoba trafiku brenda 24- orëve

Përcaktohet orari i Final 4 të Kupës së Kosovës në hendboll

Maqedonia e Veriut siguron 2 milionë € për ndërtim të rrugës Tetovë-Prizren

Nis ndërtimi i rrugës Korishë–Kabash, Kurti: Investim mbi 4 milionë euro

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne