13.4 C
Prizren
E mërkurë, 29 Prill, 2026
type here...

Fokus

Prizreni dhe Shqipëria drejt bashkëpunimit në bujqësi: Drejtori Kadriaj e fton ministrin Salla për vizitë zyrtare

By admin

Drejtori i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në Prizren, Nderim Kadriaj, po përfaqëson Komunën në edicionin e sivjetshëm të Panairit Ndërkombëtar “Ditët e Bujqësisë”, i cili po mbahet në qytetin e Lushnjes së  Shqipërisë.

Gjatë vizitës në këtë ngjarje të rëndësishme rajonale, Kadriaj ka zhvilluar një bisedë konstruktive me Ministrin e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural të Shqipërisë, Andis Salla.

Me këtë rast, Kadriaj i ka përcjellë ministrit ftesën zyrtare për të vizituar Prizrenin, me qëllim forcimin e bashkëpunimit ndërshtetëror në sektorin e agrobiznesit.
Sipas njoftimit zyrtar nga Komuna e Prizrenit, ky takim synon krijimin e urave të reja të komunikimit

“Qëllimi i kësaj ftese është njohja nga afër e potencialit bujqësor të komunës sonë dhe eksplorimi i mundësive për bashkëpunim në projekte konkrete bujqësore”, thuhet në njoftimin  e Komunës.

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
OVL e UÇK-së: Keqkuptimi në Has është tejkaluar, bashkëluftëtarët mbeten të bashkuar
Next article
Përkujtohet Komandant “Ftyra”

Më Shumë

Fokus

Totaj akuzon Kurtin se po “paralizon” Prizrenin: Na janë marrë rreth 14 milionë euro

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, ka akuzuar Qeverinë e Kosovës se me veprimet e saj po ndikon në “falimentimin dhe defunksionalizimin” e komunave, duke...
Kulture

Kohë lufte

Enver Sulaj Sa të bukura janë fjalët Sa të trishtueshme dhembjet Kur sytë ke mbyllur E mbi kokë të rrinë engjëjt. Nuk është kjo jeta e ëndrrave As pikëshikimi i...

Tërheqja e 2 milionë eurove nga përmbaruesit, rrezikohen shërbimet shëndetësore në Prizren

Vazhdon gjykimi ndaj të akuzuarve për vrasjen e Auron Thaqit

Vjedhje në një shkollë në Sallagrazhdë, dy të dyshuar lirohen në procedurë të rregullt

Prizreni i jep lamtumirën e fundit ish-eprorit të UÇK-së, Selim Krasniqi

Sonte nis seria gjysmëfinale, Bashkimi pret Borën në Prizren

Brenda 48 orëve, në 16 raste ndalohen punimet në objekte ndërtimi, 11 veç në Prizren

KBF Bashkimi, katër herë radhazi kampion i Kosovës

Këndi Amerikan në Prizren shënon 20-vjetorin e themelimit

“Zëri që nuk u dëgjua kurrë” promovohet në Prizren

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Nesër derbi i madh i Ligës së Parë: Vëllaznimi – Liria, për hapin drejt Superligës

FPSRK në aksion për mbrojtjen e peshkut – konfiskohen rrjeta të paligjshme në Nashec, Krushë e Lukinjë

Nafta 1.65 € e benzina 1.39 €, publikohen çmimet e derivateve për sot

Nis ndërtimi i rrugës Korishë–Kabash, Kurti: Investim mbi 4 milionë euro

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne