E martë, 28 Prill, 2026
Xheladini merr pjesë në hapjen e programit Zvicër–Kosovë 2026–2029, fton ambasadorin për vizitë në Dragash

Kryetari i Komuna e Dragashit, Bexhet Xheladini, ka marrë pjesë në eventin e organizuar nga Ambasada e Zvicrës në Kosovë për hapjen zyrtare të programit të bashkëpunimit Zvicër–Kosovë 2026–2029.

Pas eventit, Xheladini ka zhvilluar një bisedë me ambasadorin zviceran, Jürg Sprecher, të cilin e ka ftuar për një vizitë në Dragash.

“Sot isha i nderuar të jem pjesë e eventit të organizuar nga Ambasada e Zvicrës për hapjen zyrtare të programit të bashkëpunimit Zvicër–Kosovë 2026–2029. Pas eventit pata kënaqësinë të bisedoj dhe ta ftoj Shkëlqesinë e Tij, z. Jürg Sprecher, për një vizitë në Dragash”, ka deklaruar Xheladini, raporton PrizrenPress.

Ai shtoi se gjatë takimit ka falënderuar ambasadorin për mbështetjen ndaj Kosovës dhe mërgatës.

“E falënderova për respektin ndaj mërgatës sonë dhe për mbështetjen e vazhdueshme për shtetin dhe popullin tonë. Gjithashtu me Ambasadorin bisedova edhe për vonesën e alokimit të Grantit të Performancës për vitin 2024 nga ana e MAPL-së”, theksoi ai.

Xheladini ka vlerësuar lart rolin e Zvicrës në zhvillimin e Kosovës ndër vite.

“Që nga vitet ’90, ndihma e Zvicrës ka qenë jetike për Kosovën. Vielen Dank, Schweiz!”, përfundoi ai./PrizrenPress.com/

Përurohet Kompleksi Memorial në Krushë të Vogël në Ditën e të Pagjeturve
Arsimi në Prizren hyn në epokën digjitale me platformën “Flutura”

Akademik e autor i mbi 30 librave – kush ishte Rexhep Qosja?

Rexhep Qosja, i cili vdiq sot në moshën 90-vjeçare, ishte një ndër personalitetet më të rëndësishme të letërsisë, kritikës letrare dhe mendimit intelektual shqiptar....
Liria mposhtet në derbi, humb terren në garën për Superligë

Liria është mposhtur nga Vëllaznimi në Gjakovë, duke humbur pikë të rëndësishme në garën për Superligë. Goli i vetëm i takimit u shënua në minutën e...

Vajzat e Gjimnazit “Jeta e Re” të Suharekës shpallen kampione republikane

Nafta 1.65 € e benzina 1.39 €, publikohen çmimet e derivateve për sot

Hilë Mosi, patrioti dhe poeti i përkushtuar që i dha zë çështjes kombëtare

Rahoveci ndan 243 mijë euro për kulturë, rini dhe sport – përfitojnë 34 OJQ

Dhunë në familje në Malishevë, e reja denoncon vjehrrin, vjehrrën dhe kunatën

Kompanitë private i bashkohen aksionit për Malishevën e pastër

55 aksidente e mbi 2200 gjoba trafiku brenda 24- orëve

Vazhdojnë punimet për hapjen e kanalit të vaditjes në Caparc

Sot, mbahet akademi përkujtimore për komandantin Naser Shala

Boksieri Shqipjon Hoti viziton Rahovecin, nderohet për sukseset në boksin profesionist

La Liga, Mallorca dhe FFK urojnë Vedat Muriqin për ditëlindje

Ndahet nga jeta ish eprori i UÇK-së në Prizren, Selim Krasniqi

Arrestohet i dyshuari në Rahovec, gjuajti me armë zjarri

