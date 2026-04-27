Kompanitë private i bashkohen aksionit për Malishevën e pastër

By admin

Ka vazhduar edhe sot aksioni i pastrimit “Për Malishevën e pastër”, këtë herë në fshatrat Carrallukë, Shkarashnik dhe Tërpezë e Poshtme, me pjesëmarrjen e institucioneve, qytetarëve dhe kompanive private.

Aksionit i ka prirë nënkryetari i Komunës së Malishevës, Vesel Krasniqi, i shoqëruar nga drejtorë komunalë, asamblistë lokalë, përfaqësues të “Ekoregjionit”, si dhe nxënës e mësimdhënës.

Sipas njoftimit të komunës, një rol të veçantë kanë pasur kompanitë private që po kontribuojnë në largimin e mbeturinave inerte të grumbulluara ndër vite.

“Ky bashkëpunim ndërmjet institucioneve dhe sektorit privat konsiderohet si një nga shtyllat kryesore të suksesit të aksionit, pasi mbeturinat inerte mbeten një ndër problemet kryesore mjedisore në shumë zona”, thuhet në njoftim.

Në fillim të aktivitetit, nënkryetari Krasniqi mbajti një ligjëratë për nxënësit mbi rëndësinë e mbrojtjes së ambientit, duke theksuar se edukimi dhe vetëdijesimi janë çelësi për ndryshim afatgjatë. Ai shprehu mirënjohje të veçantë për kompanitë që po kontribuojnë në këtë proces.

“Falënderojmë kompanitë private për mbështetjen e tyre të vazhdueshme, jo vetëm sot, por gjatë gjithë këtij muaji. Aksioni për largimin e mbeturinave inerte do të vazhdojë deri në pastrimin e plotë të të gjitha zonave të ndotura”, u shpreh Krasniqi.

Ai shtoi se qëllimi është ruajtja afatgjatë e pastërtisë në komunë.

“Synimi ynë është që jo vetëm të kemi një ambient të pastër, por ta ruajmë atë vazhdimisht, pasi kjo është jetike për shëndetin dhe mirëqenien e qytetarëve”, tha Krasniqi.

Aksioni po vazhdon në vendbanime të ndryshme, duke dëshmuar rëndësinë e bashkëpunimit mes institucioneve, qytetarëve dhe bizneseve për një ambient më të pastër./PrizrenPress.com/

Ministria pezullon aktivitetet në Kalanë e Prizrenit, disa zona shpallen të rrezikshme
DKA në Suharekë realizon fazën e dytë të olimpiadës së përbashkët të gjuhës shqipe

Më Shumë

Fokus

Liria mposhtet në derbi, humb terren në garën për Superligë

Liria është mposhtur nga Vëllaznimi në Gjakovë, duke humbur pikë të rëndësishme në garën për Superligë. Goli i vetëm i takimit u shënua në minutën e...
Lajme

Policia në Prizren koordinon masat e sigurisë me Këshillat Lokale (KLSP)

Komandanti i Stacionit Policor Prizren, Kapiten Haxhi Kabashi, priti sot në një takim pune anëtarët e Këshillave Lokale për Siguri në Bashkësi (KLSP), për...

Nesër derbi i madh i Ligës së Parë: Vëllaznimi – Liria, për hapin drejt Superligës

Inspektorati i Malishevës intensifikon aksionet kundër hedhjes së mbeturinave, shqiptohet gjobë 200 euro

Vjedhje në një shkollë në Sallagrazhdë, dy të dyshuar lirohen në procedurë të rregullt

Sot shënohet Dita Botërore e Librit

Bashkimi kampion i Kosovës në Ligën U18

Besmire Bytyçi zgjidhet në krye të Aleancës së Gruas në Rahovec

Spitali i Prizrenit pranon donacion nga kontingjenti italian i KFOR-it

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Kosova sot është në zi në nderim të jetës dhe veprës së Rexhep Qosjes

Organizata “Shqiptaria” reagon ashpër ndaj paradës ushtarake turke në Prizren

Prizreni shënon fitore bindëse ndaj KEK-ut

Rikthehet te fitoret Drini i Bardhë, triumfon në Deçan

Ndahet nga jeta ish eprori i UÇK-së në Prizren, Selim Krasniqi

Prizreni nuk është skenë për rikthimin e hijes osmane

