PDK në Prizren themelon shtabin zgjedhor për zgjedhjet e 7 Qershorit

Kryetari i degës së Partia Demokratike e Kosovës në Prizren, Shaqir Totaj, ka bërë të ditur se është themeluar shtabi zgjedhor për zgjedhjet e 7 Qershorit.
Sipas tij, gjatë takimit me kryetarët e nëndegëve të PDK-së në Prizren është diskutuar për mobilizimin dhe bashkëpunimin në funksion të organizimit zgjedhor.
“Frymë unike dhe atmosferë shumë e mirë e përcolli sonte takimin me kryetarët e nëndegëve të PDK-së në Prizren, me të cilët mobilizimi dhe bashkëpunimi kanë sjellë gjithmonë rezultate pozitive. Gjithashtu, themeluam shtabin zgjedhor për zgjedhjet e 7 Qershorit”, thuhet në njoftimin e Totajt, raporton PrizrenPress.
Ai ka deklaruar se Partia Demokratike e Kosovës mbetet alternativa për menaxhimin e krizave institucionale dhe zhvillimin e vendit.
“Zgjidhja e vetme në të gjitha krizat institucionale ka qenë dhe mbetet PDK-ja”, ka deklaruar Totaj.
Sipas tij, e ardhmja e gjeneratave të reja lidhet me mirëqenien e qytetarëve, të cilën PDK-ja, siç ka thënë ai, e ka dëshmuar vazhdimisht si subjekt shtetformues, profesional dhe i fuqishëm./PrizrenPress.com/
Marketing