11.7 C
Prizren
E shtunë, 2 Maj, 2026
type here...

FokusKulture

“Hasi Jehon” çel siparin, mbrëmë nisi nata e parë e festivalit treditor në Gjonaj

By admin

Mbrëmjen e së premtes, në fshatin Gjonaj të Hasit, filloi edicioni i 37-të i festivalit tradicional folklorik “Hasi Jehon”, një nga ngjarjet më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore shqiptare.

Të pranishëm në këtë mbrëmje ishin një numër i madh qytetarësh, si dhe përfaqësues institucionesh dhe ansamblesh nga troje të ndryshme shqiptare.

Kjo ngjarje artistike, si çdo vit, nisi me defileun e ansambleve pjesëmarrëse, si dhe me një performancë muzikore me kavall nga përfaqësuesit e SHKA “Malësori”, në nder të kolegut të tyre të ndjerë, instrumentistit dhe valltarit hasjan, Besnik Osmanollaj.

Në vazhdim, anëtarët e kësaj shoqërie, rapsodët Përparim Brati dhe Avni Metalia, të përlotur në skenë, interpretuan një këngë kushtuar artistit të ndjerë.

Ndërkaq, një fjalë rasti për të pranishmit mbajti kryetari i SHKA “Malësori” dhe drejtuesi i festivalit “Hasi Jehon”, Haziz Hodaj.

E pranishme në këtë ngjarje ishte edhe drejtoresha e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Prizren, Ajlin Shishko, e cila theksoi se “Hasi Jehon” nuk është vetëm një aktivitet artistik, por një zë i gjallë i traditës shqiptare – një jehonë nga e kaluara që vazhdon të frymëzojë të tashmen dhe të ardhmen tonë.

Gjatë ceremonisë së hapjes, Hodaj ndau mirënjohje për rapsodët Përparim Brati dhe Avni Metalia, si dhe për miqtë e festivalit nga Shqipëria për mbështetjen e tyre të vazhdueshme: Avni Hafuzi, konsull nderi i Shqipërisë në Hungari, dhe Sejmen Gjokoli, drejtues i festivalit folklorik “Aulona Interfolk Festival” në Vlorë, të cilët dhuruan edhe disa dhurata domethënëse për organizatorët.

Prej 37 vitesh, SHKA “Malësori” organizon festivalin folklorik “Hasi Jehon”, me qëllim ruajtjen e kujtesës historike dhe përcjelljen e mesazhit të pajtimit, unitetit dhe vlerave kombëtare te brezat e rinj.

Ky aktivitet kulturor shërben si një homazh i përhershëm për një nga momentet më domethënëse të historisë së afërt të shqiptarëve./TV Prizreni/

Marketing

Previous article
“Ekoregjioni” nis përditësimin e të dhënave për të gjithë klientët në Prizren
Next article
Malisheva e shokon në fund Prishtinën

Më Shumë

Lajme

Ndahet nga jeta mësuesi Fejzullah Duraku nga Krusha e Madhe

Ka ndërruar jetë mësuesi i njohur dhe i përkushtuar Fejzullah Duraku nga Krusha e Madhe, duke lënë pas një kontribut të çmuar në arsim...
Lajme

Arsimi në Prizren hyn në epokën digjitale me platformën “Flutura”

Arsimi në Komunën e Prizrenit ka hyrë në një fazë të re digjitale me lansimin e platformës LMS “Flutura”, e cila synon modernizimin e...

Nga 1 maji, udhëtarët kalojnë pa ndalesa në kufirin Kosovë-Shqipëri

Gjashtë nxënës nga Suhareka në Finalen e Olimpiadës Botërore të Matematikës në Frankfurt

Shannon Shorter, MVP i publikut

Xheladini merr pjesë në hapjen e programit Zvicër–Kosovë 2026–2029, fton ambasadorin për vizitë në Dragash

Nis sonte Hasi Jehon 2026 në Gjonaj

Prizreni nuk është skenë për rikthimin e hijes osmane

Prizreni shënon fitore bindëse ndaj KEK-ut

Kosova në një moment reflektimi të thellë

Organizata “Shqiptaria” reagon ashpër ndaj paradës ushtarake turke në Prizren

Një 51-vjeçar gjendet i vdekur në fshatin Bellanicë të Malishevës

Prizreni pret delegacionin e Elbasanit, në fokus shkëmbimi i përvojave për qeverisje lokale

Spitali i Prizrenit dhe Policia e Kosovës thellojnë bashkëpunimin për shëndetin dhe sigurinë qytetare

Rikthehet te fitoret Drini i Bardhë, triumfon në Deçan

Malishevë: Gjendet pa shenja jete një person në garazhin e shtëpisë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne