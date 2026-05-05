23.1 C
Prizren
E martë, 5 Maj, 2026
type here...

Lajme

Shën Gjergji bashkon qytetarët e Prizrenit

By admin

Festimi i Shën Gjergjit në Prizren po u mbajt me shumë entuziazëm që nga orët e hershme të mëngjesit.

Kjo festë tradicionale, e cila shënohet çdo vit më 5 maj, edhe këtë vit po organizohet në Parkun e Prizrenit. Përveç qytetarëve vendas, vizitorë nga mbarë Kosova janë drejtuar që në mëngjes drejt zonës ku ndodhet tyrbja e Babës Karabash.

Në një atmosferë festive, pjesëmarrësit kanë veshur rrobat e tyre më të bukura, duke i dhënë ngjyra dhe gjallëri manifestimit. Lëkundëset, karuselët dhe lojërat e tjera të vendosura paraprakisht kanë tërhequr veçanërisht vëmendjen e fëmijëve.

Produktet tradicionale të Karabashit, si biskotat me pasqyrë dhe enët prej balte që simbolizojnë një vit të begatë, mbeten ndër artikujt më të kërkuar. Qytetarët që festojnë ardhjen e verës nuk harrojnë të marrin me vete edhe degë të gjelbra për t’i varur në dyert e shtëpive të tyre, si simbol i mbarësisë.

Ndërkohë, për arsye sigurie, Policia ka mbyllur zonën e festimeve për qarkullimin e automjeteve që nga orët e para të mëngjesit./RTKLive

Nuk ka asnjë përshkrim të disponueshëmNuk ka asnjë përshkrim të disponueshëm

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Zgjatet orari i QKMF-së në Prizren
Next article
Kurorëzohen Blero dhe Eronita, publikohen pamje nga ceremonia

Më Shumë

Fokus

“Hasi Jehon”, festivali gjysmë shekullor që ruan traditën

Tre netët e para të majit, malet e fshatit Gjonaj patën jehonë tjetër. Më 1, 2 dhe 3 maj, aty u mbajt Festivali “Hasi Jehon”,...
Fokus

Avdyli: Shumica në VV ishin pro Osmanit – e luta Kurtin ta propozojë për presidente, por s’më dëgjoi

Deputeti nga Grupi Parlamentar i LVV-së, Haxhi Avdyli, ka deklaruar se brenda GUXO-s ministrja Donika Gërvalla nuk ka pasur mbështetje të qartë për Vjosa...

Ndahet nga jeta mësuesi Fejzullah Duraku nga Krusha e Madhe

Në 31-vjetorin e rënies, kujtohet heroi Besim Ndrecaj

Hajnat vjedhin kositëse bari dhe lëndë djegëse nga një objekt në Rahovec

Kurorëzohen Blero dhe Eronita, publikohen pamje nga ceremonia

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

“Kur Hasi Jehon, jehon Shqiptaria” – Osmani vlerëson festivalin në Gjonaj

Bashkimi një hap më afër finales

Haradinaj kujton Masakrën e Bukoshit: Familje të tëra dhanë gjakun e tyre për lirinë e Kosovës

Dita Ndërkombëtare e Mamive shënohet në Spitalin e Prizrenit

Vetëvendosje në Prizren shpall zgjedhjet e brendshme për kandidatët për deputetë

Disa lagje në Prizren mbesin pa ujë për shkak të një defekti në rrjetin transportues

Policia Ushtarake e Karabinierëve patrullon në Prizren

Drini i Bardhë sfidon liderin në Mitrovicë

Më 11 maj, organizohet manifestimi tradicional “Shtigjet e Lirisë”, në nderim të heroit Ilir Konushevci

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne