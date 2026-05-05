Shën Gjergji bashkon qytetarët e Prizrenit

Festimi i Shën Gjergjit në Prizren po u mbajt me shumë entuziazëm që nga orët e hershme të mëngjesit.
Kjo festë tradicionale, e cila shënohet çdo vit më 5 maj, edhe këtë vit po organizohet në Parkun e Prizrenit. Përveç qytetarëve vendas, vizitorë nga mbarë Kosova janë drejtuar që në mëngjes drejt zonës ku ndodhet tyrbja e Babës Karabash.
Në një atmosferë festive, pjesëmarrësit kanë veshur rrobat e tyre më të bukura, duke i dhënë ngjyra dhe gjallëri manifestimit. Lëkundëset, karuselët dhe lojërat e tjera të vendosura paraprakisht kanë tërhequr veçanërisht vëmendjen e fëmijëve.
Produktet tradicionale të Karabashit, si biskotat me pasqyrë dhe enët prej balte që simbolizojnë një vit të begatë, mbeten ndër artikujt më të kërkuar. Qytetarët që festojnë ardhjen e verës nuk harrojnë të marrin me vete edhe degë të gjelbra për t’i varur në dyert e shtëpive të tyre, si simbol i mbarësisë.
Ndërkohë, për arsye sigurie, Policia ka mbyllur zonën e festimeve për qarkullimin e automjeteve që nga orët e para të mëngjesit./RTKLive
Marketing
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren