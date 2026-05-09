15 C
Prizren
E shtunë, 9 Maj, 2026
type here...

Lajme

Mungoi në mbledhjen ku u votua rikthimi i Osmanit në LDK, vjen reagimi i Selmanajt: Nuk kisha kohë të merrem me zhvillimet nacionale

By admin

Këshilli i Përgjithshëm i Lidhjes Demokratike të Kosovës ka votuar unanimisht propozimin që Vjosa Osmani t’i prijë listës së kësaj partie në zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit, si dhe të jetë kandidate për presidente.

Megjithatë, në mbledhjen ku u formalizua rikthimi politik i Osmanit në LDK, munguan disa figura të rëndësishme të partisë, përfshirë edhe ish deputetin Driton Selmanaj.

Lidhur me këtë çështje, në një prononcim për GazetaBlic, ka reaguar ish deputeti Driton Selmanaj, ku tha se nuk kishte kohë dhe se ishte i angazhuar me punë organizative në degën e LDK-së në Prizren.

“Nuk kisha kohë, kisha disa angazhime në degë në Prizren. Kisha punë tjera të organizimit në degë atje dhe nuk kisha kohë me u merr edhe me këto zhvillimet tjera nacionale, më shumë po merrem me pushtetin lokal atje dhe kom vendos të angazhohem atje më shumë”, tha ai.

Ndërsa, i pyetur se si e sheh Vjosa Osmanin si bartëse të listës së LDK-së, Selmanaj nuk dha koment të drejtpërdrejtë, duke thënë se qëndrimet e tij i ka shprehur në mbledhje të kryesisë së partisë.

“Është mirë me pyet dikë tjetër të partisë, ata që kanë marrë pjesë sot në votim në Këshill të Përgjithshëm dhe që kanë votuar për. Unë i kam shpreh qëndrimet e mia në mbledhje të kryesisë së partisë dhe aty e kam kry”, përfundoi Selmanaj për GazetaBlic.

Përveç tij, në mbledhjen e sotme të Këshillit të Përgjithshëm, siç mësonGazetaBlic, nuk morën pjesë as Rrezarta Krasniqi, Avdullah Hoti, Arben Gashi, Hykmete Bajrami, Imri Ahmeti, Gazmend Muhaxheri dhe Vlora Dumoshi.

Marketing

Previous article
Feronikeli ’74 triumfon në Prizren me tre gola
Next article
Rriten rastet me fruth, QKMF në Rahovec hap vaksinimin edhe gjatë festës

Më Shumë

Fokus

Prizreni hap konsultim publik për Rregulloren e Menaxhimit të Mbeturinave

Në sallën e mbledhjeve të Kuvendit Komunal të Prizrenit është mbajtur sot konsultim publik me qytetarë lidhur me Projekt-Rregulloren për Menaxhimin e Mbeturinave në...
Fokus

Zhduket një grua në Prizren

Një grua është raportuar e zhdukur në Prizren.   Sipas raportit të policisë, e njëjta është larguar nga shtëpia më 3 maj rreth orës 15:00. Rasti nën...

Bashkimi në finale

Totaj: Mirëmbajtja e gjelbërimit prioritet në zonën historike të Prizrenit

Sot mbahet Kuvendi Zgjedhor i AAK-së në Prizren

Kapet me kokainë, prangoset burri në Malishevë

Albin Kurti i propozuari i VV-së për kryeministër

“Prapë nata erdhi” – kënga e re e Mentor Mazrekut vjen si baladë e lehtë

Prizren, refuzohet paraburgimi për pesë të arrestuar në rastin e AKK-së

Hapet Java e Infermierisë në Spitalin e Prizrenit

Ynem Berisha thyen rekorde, 12 trofe në 5 vite me KBF Bashkimin

Rexhaj për bashkëpunimin e LDK-së me Vjosa Osmanin: Është koalicion i zorit

Sejdi Bellanica zgjidhet kryetar i AAK-së në Prizren

Një 17-vjeçar plagoset me armë zjarri në Gjonaj të Hasit, i dyshuari 16-vjeçar dorëzohet në polici

Haxhiu bëri homazhe në 27-vjetorin e masakrës në Bukosh të Suharekës: Serbia kreu spastrim etnik dhe gjenocid në Kosovë

“Komandant Drini jeton në çdo gur të Prizrenit”- në Urën e Arastës vendoset mesazhi përkujtimor

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne