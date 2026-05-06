Rreth 5.700 nxënës i nënshtrohen kontrolleve shëndetësore në Prizren, Totaj viziton shkollën “Gani Saramati”

Në shkollat e Komunës së Prizrenit kanë nisur kontrollet sistematike shëndetësore për nxënësit, proces i organizuar nga Drejtoria e Shëndetësisë.
Me këtë rast, kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka vizituar SHMU “Gani Saramati”, ku ka përshëndetur dhe inkurajuar personelin mjekësor dhe nxënësit me rastin e fillimit të këtij procesi.
Sipas tij, në këtë proces, të organizuar nga Drejtoria e Shëndetësisë, përfshihen rreth 5.700 nxënës të klasave të para, të pesta dhe të nënta, të cilët do t’i nënshtrohen vizitave mjekësore. Ai theksoi se kjo nismë synon forcimin e kujdesit ndaj shëndetit të nxënësve.
“Përmes kësaj nisme synohet të forcohet kujdesi ndaj shëndetit të nxënësve, duke e plotësuar zhvillimin e tyre jo vetëm në aspektin arsimor, por edhe në mirëqenien e përgjithshme”, shtoi Totaj./PrizrenPress.com/