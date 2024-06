E zhdukura nga Gjakova gjendet në Prizren: 16-vjeçarja bashkëjetonte me një burrë

E zhdukur prej rreth një muaji, një vajzë e mitur nga Gjakova është gjetur duke bashkëjetuar me një burrë në Prizren. Rasti i vajzës 16-vjeçare, e raportuar e zhdukur në fillim të muajit maj në Gjakovë, ka zbuluar detaje të reja si rezultat i hetimeve.

kliko linkun https://www.facebook.com/PrizrenPress/videos/972463101139793

Sipas burimeve të Sinjalit, hetimi tregoi se e mitura ka qëndruar gjatë kësaj kohe me një person të moshës madhore, me të cilin kishte vendosur të bashkëjetojë. Vajza u gjet në gjendje të mirë shëndetësore në Prizren, ku kishte nisur jetesën me të njëjtin person.

Të dy palët janë intervistuar dhe kanë dhënë deklaratat e tyre lidhur me rastin. Prokurori i Shtetit është vënë në dijeni për situatën dhe po e ndjek çështjen.

Marketing