Arrestohet një person në Prizren, dyshohet se rrahu dhe kanosi gruan e tij

Policia e Kosovës ka njoftuar se të mërkurën është arrestuar një burrë në Prizren i cili dyshohet se ka ushtruar dhunë fizike dhe ka kanosur me armë gruan e tij.

Sipas raportit 24-orësh të PK-së, viktima ka pranuar tretman mjekësor, ndërsa të dyshuarit i janë sekuestruar një pistoletë me dy karikatorë dhe 50 fishekë, raporton “Betimi për Drejtësi”.

“Prizren 27.12.2023-03:30. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar nën dyshimin se i njëjti ka ushtuar dhunë dhe e ka kanosur me armë viktimën femër kosovare-bashkëshorten e tij. Viktimës i është ofruar tretman mjekësor, ndërsa njësitet policore në vendin e ngjarjes kanë sekuestruar një pistoletë, me dy karikatorë dhe 50-fishekë, për të cilën i dyshuari deklaron se është e vëllait të tij i cili gjendet jashtë Kosovës. Me vendim të prokurorit, i dyshuari pas intervistimit është dërguar në mbajtje”,thuhet në raportin e Policisë.