Sport

“Nga fusha e blertë në vijën e frontit…” – Munishi nderon ish-futbollistin e Lirisë, Përparim Thaçi

By admin

Trajneri i Lirisë, Ismet Munishi, ka përkujtuar ish-futbollistin e klubit prizrenas dhe dëshmorin e UÇK-së, Përparim Thaçi, me një mesazh emocional të publikuar në përvjetorin e rënies së tij heroike.

Munishi ka theksuar se vizita pranë varreve të dëshmorëve ishte një moment reflektimi, ku sipas tij “heshtja fliste më shumë se çdo fjalë”, duke kujtuar sakrificën e Thaçit që la futbollin për t’iu bashkuar luftës për liri.

“Sot, pranë varreve të dëshmorëve, heshtja fliste më shumë se çdo fjalë. Aty pushon edhe Përparim Thaqi, ish futbollisti i KF Lirisë, që ëndrrat e rinisë i la përgjysmë për t’iu përgjigjur thirrjes së atdheut”, ka shkruar Munishi, raporton PrizrenPress.

Ai ka vazhduar me një përshkrim simbolik të rrugëtimit të tij nga sporti drejt luftës.

“Nga fusha e blertë në vijën e frontit… nga duartrojtjet e stadiumit në pavdekësinë e lavdisë”, thuhet në mesazhin e tij.

Munishi ka theksuar se figura e Përparim Thaqit mbetet shembull i sakrificës dhe dashurisë për atdheun, duke përfunduar me nderim për të gjithë dëshmorët e UÇK-së dhe kujtimin e tij të përhershëm.

“Disa njerëz jetojnë për veten, por njerëz si Përparimi jetuan dhe ranë për një popull të tërë. Sot përulemi me dhimbje, krenari dhe mall para sakrificës së tij dhe të gjithë dëshmorëve të UÇK-së. Lavdi e përjetshme!”, ka deklaruar Munishi./PrizrenPress.com/

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Liria përkujton Përparim Thaçin: “Emri yt nuk harrohet kurrë”
Next article
“Një emër që s’shuhet kurrë” – Arpagjik’t përkulen para Përparim Thaçit

Më Shumë

Lajme

Sulmoi fizikisht vajzën e tij, arrestohet i dyshuari në Malishevë

Policia e Kosovës ka bërë të ditur se ka arrestuar një person në Malishevë për dhunë në familje. Rasti ka ndodhur të mërkurën. “Malishevë 20.05.2026, NN....
Sport

Charlotte FC me ofertë për Vedat Muriqin

Vedat Muriqi ka gjasa të mëdha që karrierën ta vazhdojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, saktësisht në Ligën MLS. Skuadra Charlotte FC tashmë ka...

“Një emër që s’shuhet kurrë” – Arpagjik’t përkulen para Përparim Thaçit

Atmaxhë/ Dredhëza, kulturë fitimprurëse që po avancon fermerët kosovarë

Gjendet personi i humbur në Prizren, ekipi i kërkim-shpëtimit jep detajet

Haradinaj: Malisheva në përkrahje të Aleancës dhe kandidatit për kryeministër, Ardian Gjini

Bashkimi ruan bërthamën e skuadrës: Vazhdojnë Bunjaku, Zeqiri dhe Shorter

Liria “shkatërron” Dinamon në Ferizaj, siguron playoff-in për Superligë

Nënshkruhet marrëveshja për dislokimin e rezervuarit në Kalanë e Prizrenit

Tejeci: Parku i Inovacionit në Prizren nuk po e përmbush funksionin ekonomik të pritur

Malisheva përballet me mungesë uji dhe energjie

Nuk ndalet Bashkimi, merret vesh me Divine Myles?

Ministrja Gërvalla vizitoi Prokurorinë Themelore në Prizren: Nuk ka shtet të fortë pa drejtësi të fortë

Tërnava uron qytetarët për festën e Kurban Bajramit, bën thirrje për unitet: Fushata me akuza e urrejtje nuk i shërben të ardhmes

Prizren/ I lëshuan kredi pa e ditur, kërkohet paraburgim ndaj dy punëtorëve të bankës

Zhduket vajza 14-vjeçare në Prizren, dyshohet se iku me një të mitur tjetër

Lajmet e Fundit