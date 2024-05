Avokati i Thaçit: Sipas llogaritjeve tona, ZPS-ja nuk e përfundon çështjen deri në maj të 2027-ës

Në konferencën mbi ecurinë e çështjes në rastin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasnqit, avokati Luka Mishetiq, mbrojtësi i Thaçit, tha se sipas llogaritjeve të tyre, Zyra e Prokurorit të Specializuar (ZPS) nuk e përfundon çështjen në prillin e vitit 2025, por në maj të 2027-ës.

Konferenca mbi ecurinë e çështjes u mbajt të hënën me kërkesë të mbrojtjes së Thaçit, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Avokati Mishetiq këtë konferencë e kërkoi pasi ZPS-ja njoftoi më 25 maj se ka bërë reduktimin disa dëshmitarëve në listën e tyre të provave.

Sipas Mishetiq, është e drejta e të akuzuarve për të pasur një proces të përshpejtuar, mirëpo sipas tyre ZPS-ja nuk mund të përfundojë çështjen e saj në prillin e 2025-ës dhe as afër asaj periudhe.

“ZPS bëri parashtrime më 21 maj sa i takon thjeshtësimit të provave të veta dhe kjo ka qenë në vijim të zotimeve të veta që ka pasur në ecurinë e fundit mbi ecurinë e çështjes në mars. Vërejmë që ZPS ka thënë që do të reduktonin ose kanë propozuar disa reduktime dhe kanë reduktuar me 40 orë totalin e orëve që kanë kërkuar fillimisht. Megjithatë, ne mendojmë se është e drejta e të akuzuarve që të kenë të një proces të drejtë dhe të përshpejtuar. Me këtë parashikim që kanë dhënë ata, nuk ka të ngjarë të përfundojë në prill të 2025 dhe as afër të asaj periudhe”, tha Mishetiq.

Ai tha se kanë bërë një përllogaritje të kohës që ka deklaruar ZPS-ja që i nevojitet për dëgjimin e dëshmitarëve dhe sa i ka shfrytëzuar ato.

“Në shkurt të 2023, ZPS ka thënë që koha që i nevojitet ka qenë 545 orë. Ne tani e përdorim këtë si nivel reference. Të premten, morëm statistikat sa kohë është shpenzuar nga ana e Prokurorisë dhe kjo e fundit deri tani ka përdorur 120 për pyetjet e veta. I kemi pasur 111 ditë në sallën e gjyqit, që do të thotë mesatarisht ka përdorur 1.08 orë në ditë për pyetjet e veta duke pasur parasysh ritmin që kemi ndjekur në periudhën e shkuar”, tha ai.

Sipas Mishetiq, bazuar në kalendarin aktual, kemi 71 ditë të mbetura për seanca.

“Tre muajt e parë të 2025-ës do të kemi të paktën 38 ditë në sallën e gjyqit nëse fillojmë më 14 janar dhe vijojmë me planifikimin tre javë kohë, një javë pushim, tre javë kohë, dy javë pushim, me kaq mund të realizojmë 33 ditë, çka do të thotë që do ngelen 104 sallë gjyqi para 1 prilli të 2025. E shumëzojmë këtë me 1.8 që ka përdorur ZPS-ja tani për pyetje të veta dhe arrijmë që shumatorja është 112 orë të mbetura për ZPS-në duke filluar që tani deri me 1 prillin 2025”, tha Mishetiq.

Po ashtu, ai tha se sipas llogaritjes së tij kanë mbetur edhe 273 orë për Prokurorinë deri më 1 prill të vitit 2025.

“Unë them se ZPS-ja mund të bëjë vetëm 232 orë pyetje deri në 1 prill të vitit tjetër e çka do të thotë se mbeten 313 orë nga 545 që ishin në total që ishin të parashikuar në shkurt 2023. Sipas parashtrimit të 21 majit, ata kanë reduktuar me 40 orë për çka mbeten 273 orë deri më 1 prill të 2025”, tha avokati.

Tutje, ai tha se sipas llogaritjeve të tij, ZPS-ja mund t’i përfundojë provat e veta rreth majit të 2027-ës.

“Mund të kenë kursyer rreth 75 orë gjithsej, por ngelen rreth 200 orë për ZPS-në që nga 1 prilli i 2025 dhe nëse e zbatojmë këtë përllogaritje me 1.08 për orë në ditë do të thotë që ne duam edhe 216 ditë në sallën e gjyqit që Prokuroria të përfundojë me provat e veta duke filluar nga 1 prilli i 2025 dhe nëse zbatojmë rregullën e 100 ditëve që kemi ne në vit, kjo do të thotë që ZPS-ja mund t’i përfundojë provat e veta rreth majit të 2027. Kjo është një hipotezë. Unë dua të kuptojmë se ku qëndrojmë ne aktualisht. Sigurisht që unë do të doja që të më thoshte ZPS-ja që ia ke futur kot dhe ne do ta përfundojmë brenda pranverës së 2025”, tha Mishetiq.

Mishetiq kërkoi që të vendos afate kohore që ZPS-ja të përfundojë çështjen e saj. Ai shtoi se mbrojtja ka qenë e kujdesshme sa i takon afateve kohore.

Avokati theksoi se është i hapur për të gjitha propozimet, por që nuk duhet të sakrifikohen të drejtat e të akuzuarve për të bërë kundërpyetjet.

Mishetiq tha se mendon që është një problem strukturor në këtë çështje, mirëpo ky problem sipas tij nuk mund të zgjidhet duke i thënë mbrojtjes që të reduktojë pyetjet e tyre.

Ndryshe, Zyra e Prokurorit të Specializuar, më 30 shtator 2022 ka dorëzuar aktakuzën e konfirmuar të ndryshuar ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit, e cila përbëhet nga dhjetë pika me akuza, ku këta të fundit ngarkohen për krime lufte e krime kundër njerëzimit.

Më 29 prill 2022, Zyra e Prokurorit të Specializuar kishte dorëzuar një aktakuzë të ndryshuar ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit e Jakup Krasniqit, ku pretendohet se katër të akuzuarit kanë kryer krime lufte edhe në Gjilan, Budakovë e Semetishtë.

Më 9 nëntor të vitit 2020, në paraqitjet e tyre të para, Jakup Krasniqi e Hashim Thaçi janë deklaruar të pafajshëm për akuzat që u vihen në barrë. Njëjtë është deklaruar edhe Veseli në paraqitjen e tij më 10 nëntor, sikurse edhe Rexhep Selimi më 11 nëntor.

Aktakuza ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit është konfirmuar më 26 tetor 2020.

