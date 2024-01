Berisha në arrest shtëpie, oficerët i shkojnë për kontroll në banesë

Oficerët e policisë gjyqësore kanë mbërritur të premten në shtëpinë e Sali Berishës për kontroll për zbatimin e masës së sigurisë arrest shtëpie masë në të cilën ndodhet që prej 30 dhjetorit të vitit 2023.

Oficerët kanë qëndruar jo më shumë se 7 minuta.

Ish-kryeministri është nën hetim për korrupsion pasiv në lidhje me privatizimin e ish-kompleksit sportiv “Partizani”. Ndaj tij, GjKO-ja ka caktuar masë arrest shtëpie dhe ndalim të komunikimit me persona të tjerë përveç atyre me të cilët bashkëjeton.