Ambasadori austriak vizitoi Shkollën e Gjuhëve ‘URA’ dhe Qendrën ÖSD në Prizren

Ambasadori i Austrisë në Kosovë, z.Georg Schnetzer, ka vizituar sot Shkollën e Gjuhëve “URA” dhe Qendrën e Provimeve ÖSD në Prizren.
Ai në këtë institucion u prit nga udhëheqësi i shkollës dhe kryesuesi i provimeve, prof. Neki Jahaj, së bashku me Mag.Verena Walzl dhe bashkëpunëtorët e tjerë.
“Bashkëpunimi arsimor dhe kulturor ndërmjet Austrisë dhe Kosovës mbetet një urë e rëndësishme për zhvillimin dhe perspektivën e të rinjve”, u tha gjatë takimit, në të cilin mori pjesë edhe përfaqësuesi i ÖSD nga Austria, z. Lazim Ahmedi.
Ambasadori z. Schnetzer u informua nga afër për veprimtarinë dhe punën e përditshme të shkollës, organizimin e kurseve të gjuhës gjermane, si dhe funksionimin e Qendrës së Provimeve ÖSD në Prizren, e cila ka një rol të rëndësishëm në përgatitjen dhe certifikimin gjuhësor të kandidatëve në rajon.
Në kuadër të takimit u diskutua edhe për rëndësinë e bashkëpunimit kulturor dhe arsimor ndërmjet Kosovës dhe Austrisë, si dhe për interesimin në rritje të të rinjve për mësimin e gjuhës gjermane.
Ambasadori Schnetzer pati rastin të njihet më shumë edhe me jetën kulturore dhe historinë e qytetit të Prizrenit, duke vlerësuar trashëgiminë dhe diversitetin kulturor të tij./PrizrenPress.com/
