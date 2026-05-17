Tetë vjet pa Kujtim Paçakun

Sot janë bërë tetë vjet nga vdekja e gazetarit, poetit, shkrimtarit dhe ish-deputetit të Kuvendit të Kosovës, Kujtim Paçaku, një prej figurave më të veçanta të jetës kulturore dhe publike në vend.

Paçaku, i cili i përkiste komunitetit rom, ishte përfaqësues i këtij komuniteti në Kuvendin e Kosovës. Nga viti 2008 deri më 2010 ai mbajti edhe postin e nënkryetarit dhe këshilltarit të komunitetit rom në Kosovë.

Me profesion gazetar, ai ishte i angazhuar në media dhe organizata të ndryshme. Në vitin 2004 kishte punuar në radion multietnike “Radio Protestant-Paris”, ndërsa në vitin 2006 ishte drejtor i Organizatës Joqeveritare “Romani Baxt Kosova”. Një vit më vonë, ai ushtroi detyrën e gazetarit dhe drejtorit të ueb-faqes në gjuhën rome “Nevipe Kosova”.

Përveç angazhimit në gazetari dhe politikë, Kujtim Paçaku ishte edhe poet e shkrimtar, i njohur për krijimtarinë e tij me mesazhe të fuqishme njerëzore dhe shoqërore.

Një nga “amanetet” më të njohura të poetit ishte dëshira që, pas vdekjes, të varrosej vertikalisht. Përmes këtij simbolizmi, ai përcillte mesazhin se gjatë gjithë jetës nuk iu dha mundësia “të qëndronte në këmbë”, siç shprehej vetë në testamentin e tij poetik.

Testament

Kur të vie ajo ditë
E fundit, në tepihun e jetës sime
Ju lus:
Së paku atje të qëndroj
VERTIKALISHT
Meqë gjithë jetën
S`më lanë se s`më lanë të ngrihem në këmbë!

 

 

Bashkimi dhe Trepça sonte në Prizren, vazhdon beteja për titullin kampion

