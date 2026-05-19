OVL-UÇK në Prizren i dhuron motor elektrik invalidit të luftës së UÇK-së, Florim Kryeziut

Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së në Prizren ka njoftuar se, falë donacionit të kompanisë “Sat Styro”, është dhuruar një motor elektrik për invalidin e luftës së UÇK-së, Florim Kryeziu.

Sipas njoftimit, Kryeziu kishte mbetur pa gjymtyrë gjatë Luftës së Koshares, ndërsa ky donacion është vlerësuar si një ndihmë dhe mbështetje simbolike për sakrificën e tij.

Kryetari i OVL-UÇK-së në Prizren, Isa Berisha, tha se organizata ndihet e privilegjuar që ka mundur të kontribuojë sadopak për ish-luftëtarin e UÇK-së.

“Sot patëm kënaqësinë që një prej motorëve elektrikë t’ia dhurojmë invalidit të luftës së UÇK-së, Florim Kryeziut, i cili në Luftën Legjendare të Koshares la gjymtyrët e tij, që ne sot të jetojmë të lirë”, deklaroi Berisha, raporton PrizrenPress.

Ai kritikoi institucionet qendrore, duke thënë se veteranët dhe invalidët e luftës po lihen pas dore.

“U ndjemë të privilegjuar që sadopak t’i dalim në ndihmë, në një kohë kur institucionet qendrore na kanë harruar. Jo vetëm që na kanë harruar, por kanë filluar edhe të ofendojnë e të shpifin ndaj ushtarëve të ushtrisë më të lavdishme të kombit”, shprehet Berisha.

Në fund, Berisha theksoi se veteranët do të vazhdojnë të qëndrojnë krenarë për luftën dhe sakrificën e UÇK-së.

“Megjithatë, ne do të qëndrojmë stoikë dhe krenarë për luftën dhe sakrificën falë së cilës sot gëzojmë lirinë”, tha Berisha./PrizrenPress.com/

Junior 06 afër titullit, kalon në epërsi 2–0 në finalen e Play Off-it U16

