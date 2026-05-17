LajmeSiguri

Arrestohen tre persona në Suharekë, dyshohen për rrëmbim dhe sulm ndaj dy personave

By admin

Të shtunën janë arrestuar tre persona të dyshuar, pasi dyshohet se më 29 prill, rreth orës 21:32, kanë sulmuar fizikisht dy viktima.

Sipas informacioneve nga hetimet, të dyshuarit pas sulmit i kanë futur viktimat në një veturë pa dëshirën e tyre dhe i kanë dërguar në një kafiteri.

Policia ka bërë të ditur se gjatë kontrollit në tri lokacione të lidhura me të dyshuarit janë gjetur dhe konfiskuar një palë pranga si dhe një shufër metalike.

Me vendim të prokurorit, tre të dyshuarit janë dërguar në mbajtje, ndërsa rasti po vazhdon të hetohet nga organet kompetente.

Marketing

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Haradinaj qëndron në Lugishtë të Hasit, viziton teqen e Shejh Xhemajliut
Next article
Bashkimi dhe Trepça sonte në Prizren, vazhdon beteja për titullin kampion

Më Shumë

Lajme

Persona të maskuar vjedhin rreth 15 mijë euro e thyejnë kamerat e sigurisë në një depo në Dragash

Policia ka njoftuar se persona të maskuar kanë hyrë në një firmë ndërtimore në fshatin Buqe të Dragashit dhe kanë vjedhur rreth 15 mijë...
Sport

Bashkimi nis serinë finale me humbje ndaj Trepçës

Bashkimi e ka nisur me humbje serinë finale të “Play-off”-it në ProCredit Superligë, pasi u mposht nga Trepça me rezultat 94:79 në palestrën “Minatori”...

Trupa amerikane “Magnificat” mahnit publikun prizrenas me baletin “Stratagem”

Kurti viziton Kalanë e Prizrenit, prezanton projektin 450 mijë eurosh

Totaj për përfshirjen e Limajt në listën e PDK-së: Nuk është çështje personale e imja, vendos kryesia

LDK-ja në Prizren prezanton kandidatët për deputetë

LVV-ja në Prizren mban tubim me gra dhe vajza

Hamza dhe Totaj vizitojnë familje të veteranëve dhe dëshmorëve në Prizren

Nait Hasani: Jam propozuar nga Dega e PDK-së në Prizren që të jem kandidat për deputet

Haxhi Avdyli kërcënohet me dajak në Facebook

Nait Hasani konfirmon se do garojë për deputet: Po, do të jem në listë

Malisheva kampione e Ligës së Parë U19

Të rinjtë e Lirisë “shkatërrojnë” Albionët me rezultat të thellë 10:0

Liria luan ndeshjen e fundit në shtëpi, pret Suharekën në Prizren

Kerasan shpallet kampion i Kosovës në Ligën U18 për meshkuj

“S’e kemi propozuar Nait Hasanin e as të tjerët..”, Totaj thotë se në listë nuk janë ata që dyshohen për manipulim me vota

Lajmet e Fundit