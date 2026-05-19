Lajme

Sejdi Bellanica, kryetar i AAK-së në Prizren, është kandidat për deputet

By admin

Kryetari i Degës së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) në Prizren, Sejdi Bellanica, ka njoftuar se është kandidat për deputet në zgjedhjet e 7 qershorit në Kosovë.

Ai ka theksuar se kandidimi i tij vjen me përgjegjësi dhe besim në vizionin për një Kosovë më të zhvilluar dhe më dinjitoze.

“Me përgjegjësi të plotë dhe besim në vizionin për një Kosovë më të zhvilluar, më të drejtë dhe më dinjitoze, ju njoftoj se jam kandidat për deputet të Parlamentit të Kosovës nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës – Dega në Prizren”, ka deklaruar Bellanica, raporton PrizrenPress.

Ai ka shtuar se përvoja e tij shumëvjeçare në arsim, jetën publike dhe strukturat e AAK-së e motivon për përfaqësim institucional.

“Pas shumë vitesh angazhimi në arsim, jetë publike dhe strukturat e AAK-së, besoj se ka ardhur koha që përvoja, përkushtimi dhe zëri ynë qytetar të përfaqësohen fuqishëm në institucionet e vendit”, shtoi ai.

Bellanica, i cili është edhe kryetar i Degës së AAK-së në Prizren, ka theksuar se do të vazhdojë të punojë afër qytetarëve dhe në shërbim të interesit të përgjithshëm.

“Si kryetar i Degës së AAK-së në Prizren, do të vazhdoj të punoj me ndershmëri, afër qytetarëve dhe në shërbim të interesit të përgjithshëm”, ka theksuar ai.

Në fund, ai ka ftuar qytetarët që t’i bashkohen këtij rrugëtimi politik.

“Ftoj të gjithë miqtë, bashkëpunëtorët dhe qytetarët që të bashkohemi në këtë rrugëtim për një të ardhme më të mirë për Kosovën. Për një Kosovë me dinjitet!”, ka përfunduar Bellanica./PrizrenPress.com/

Marketing

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Rrahje mes familjarëve në Malishevë, një i dyshuar në arrati
Next article
Totaj pret ambasadorin slloven, diskutohen projektet në arsim dhe zhvillim ekonomik

Më Shumë

Fokus

LVV-ja në Prizren mban tubim me gra dhe vajza

Lëvizja Vetëvendosje - Qendra në Prizren ka organizuar një tubim me gra dhe vajza, ku morën pjesë përfaqësuese dhe kandidatë të kësaj partie. Në këtë...
Fokus

Ansambli “Gurra” triumfon në festivalin “Anadrinia Jehon”

Është përmbyllur me sukses edicioni jubilar i 25-të i Festivalit të Folklorit “Anadrinia Jehon”, i cili për disa net me radhë mblodhi në Dejnë...

Kurti viziton Kalanë e Prizrenit, prezanton projektin 450 mijë eurosh

Kosova garon në turneun e YDF-së

Një pjesë e segmentit në autostradën “Ibrahim Rugova” ende e bllokuar

Mot i paqëndrueshëm të shtunën, por me temperatura të këndshme pranverore

Nën kërcënimin e armës hajnat grabisin dy të moshuar në Malishevë

Malisheva prezanton projektin për ndërtimin e shtigjeve përgjatë lumit Mirusha

27 vjet nga zhdukja e Ukshin Hotit, Haxhiu: E vërteta për të është detyrim

Bashkimi synon rikthimin në seri ndaj Trepçës, kërkon mbështetjen e tifozëve në Prizren

Në Muzeun e Hidroelektranës në Prizren promovohet libri “Arti i Udhërrëfimit”

Totaj pret përfaqësuesit e EBRD-së, diskutohet projekti 5 milionë euro për efiçencë energjetike në Prizren

Selmanaj tërhiqet nga kandidatura për deputet, mbetet në krye të LDK-së në Prizren

Ukshin Hoti, 27 vjet pa gjurmë – Një emër që vazhdon të mbetet simbol i rezistencës dhe misterit

Totaj me bashkëpunëtorë vizitoi fermerin Isen Islamaj

Zbulohen dhe largohen dy lidhje ilegale në rrjetin e ujësjellësit në Prizren

Lajmet e Fundit