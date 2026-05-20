Lajme

Shtrenjtohen kurbanet në Prizren – deri në 600 euro dashi i madh

By admin

Me afrimin e festës së Kurban Bajrami, qytetarët në Kosovë po përballen me çmime më të larta për sigurimin e kurbaneve këtë vit.

Në tregut në Prizren, çmimet e kingjave dhe deleve variojnë nga 250 deri në 350 euro, ndërsa një dash më i madh po shitet deri në 600 euro, duke shënuar rritje krahasuar me vitet e kaluara.

 

Rritje ka pasur edhe te çmimi i therjes së kurbanit nga Bashkësia Islame e Kosovës. Sivjet, çmimi është caktuar 200 euro, ndërsa vitin e kaluar ishte 180 euro.

Festa e Kurban Bajrami në Kosovë këtë vit bie më 27 maj./arbresh.info/

Totaj godet Kurtin e VV-në: Kosova s'ka nevojë për spektakël politik, por për lidership serioz
Bashkimi kërkon reagimin në Prizren, Trepça një fitore larg titullit

Tetë vjet pa Kujtim Paçakun

Sot janë bërë tetë vjet nga vdekja e gazetarit, poetit, shkrimtarit dhe ish-deputetit të Kuvendit të Kosovës, Kujtim Paçaku, një prej figurave më të...
Rrahje mes familjarëve në Malishevë, një i dyshuar në arrati

Një person është shpallur në kërkim nga policia pasi dyshohet se ka sulmuar fizikisht një tjetër familjar në Malishevë. Sipas raportit policor, një person dyshohet...

Haskuka: Parku i Biznesit në Prizren me rëndësi për zhvillimin ekonomik dhe politik në vend

Prizreni përkujton 27-vjetorin e masakrës së Korishës

27 vjet nga zhdukja e Ukshin Hotit, Haxhiu: E vërteta për të është detyrim

Lirisë i duhet vetëm fitorja për “playoff”-in e Superligës

Ku është Ukshin Hoti? – Tubim përkujtimor në Krushë të Madhe

Posta e Kosovës dhe Komuna e Mamushës dakordohen për thellimin e bashkëpunimit

KQZ miraton fletëvotimin për votim me postë

Malisheva prezanton projektin për ndërtimin e shtigjeve përgjatë lumit Mirusha

“Nuk është lajmëruar qe dy ditë” – zhduket 24-vjeçarja nga Prizreni, bashkëshorti kërkon ndihmën e policisë

Trupa amerikane “Magnificat” mahnit publikun prizrenas me baletin “Stratagem”

Gjendet 24-vjeçarja nga Prizreni që ishte raportuar e zhdukur

Totaj pret përfaqësuesit e EBRD-së, diskutohet projekti 5 milionë euro për efiçencë energjetike në Prizren

Kosova garon në turneun e YDF-së

Mohimi i barazisë gjuhësore dhe çështja shqiptare në Maqedoninë e Veriut

