Bukuria e Prizrenit sipas përshkrimeve të disa autorëve

Nga Faik Miftari

“Le të krenohet Stambolli me përqafimin e vet madhështor me Bosforin, le të krenohet Edreneja me numrin e shumtë të minareve, Selaniku me gjallërinë e shpellës së vet dhe fqinjësisë me Olimpin, Shkupi me të kaluarën heroike, Ohri me liqenin e gjerë dhe të bukur me peshq, Shkodra me koloritin e pazarit dhe çarshisë, por Prizreni do të mbetet ai me të cilin do të ngritet dhe krenohet mbi të gjithë. Nga çdo penxhere, nga çdo çardak në Prizren, kthehu majtas apo djathtas, shiko para vetes, apo pas vetes, do të frymohesh dhe mahnitesh me bukurinë që ndonjëherë syri ka parë, bukurinë që rallë gjendet. Rallë, në të vërtetë, se këtë bukuri nuk e bëjnë vetëm malet e larta, fushat pjellore, lugina të brishta, lugje të zbukuruara, lumenj të kthjelltë, procka të rrufeshme, por e bëjnë shumëllojshmëritë dhe kundërthëniet e natyrës, të cilat aq afër radhiten njëra pranë tjetrës , dhe e bëjnë që njëra pmje ta theksojë më shumë tjetrën…”

Branisllav Nushiq

”Kush ka synuar tiraninë e ka jetuar në Prizren, nga Zoti ynë e ka gjetur fundin e shëmtuar”.

Mehmet Tahir efendiu

“Shpesh jam përpjekë me ia gjet një binjak qytetit tim, duke sjell ndërmend plot qytete të tjerë, që t’i afrohen atij, qytetet që kanë edhe malin, edhe lumin, edhe kështjellën (Kalanë), edhe objektet e kultit, edhe platenë edhe sfondin ku luhet e përditshmja e jetës. Dhe e kam shtrydhë mendjen fort me gjet krahasimin ma të saktë:Jo, jo, Prizreni është i pangjashëm dhe i pakrahasueshëm me askënd!”

Lazër Radi

”Qyteti i Prizrenit më është dukur si një ndër vendet më fascinuese osmane në botë”.

Noel Malkolm

“ Neka se Stambol ponosi svojim veli?anstvenim zagrljajem sa Bosforom, neka se Jedrene ponosi mnogobrojnoš?u minareta, Solun živoš?u svojih du?ana i susedstvom sa Olimpom, Skoplje svojom juna?kom prošloš?u, Ohrid svojim lepim i prostranim jezerom, a Skadar šarenilom svoga pazara i ?aršije, Prizrenu ?e ipak ostati ?ime ?e se iznad svih poneti i uzneti. Sa svakog prozora, sa svakog ?ardaka u Prizrenu, okreni se levo ili desno, gledaj pred sobom, ili za sobom, pa ?eš uzdahnuti i zadiviti se lepotom što ti je oko dogleda, lepotom kakvu ?eš retko na?i. Retko, zaista, jer tu lepotu ne ?ine samo visoke planine, plodna polja, pitome doline, oki?eni lugovi, bistre reke, vesele re?ice, ve? je ?ine one raznolikosti i protivnosti prirode, koje se tako blizu jedna kraj druge re?aju…“

Branislav Nuši?

“Ko je imao cilj tiraniju(despotizam) a živeo u Prizrenu, od Boga je dobio ružan završetak“

Mehmet Tahir efendija

“?esto sam pokušavao da na?em jednog blizanca mome gradu, pomišlaju?i puno drugih gradova, koji ?e se približiti njemu, gradovi koji imaju i planinu, i reku, i tvr?avu (Kaljaju), i verske objekte, i plato i pozadinu gde se poigrava svakidašnica života. I napregnuo sam um jako da bih našao najta?nije pore?enje: Ne, ne. Prizren je bez premca i neuporediv sa ni?im“.

Lazër Radi

“ Grad Prizren mi se pri?inio kao jedan od najfascinantnjih osmanskih gradova u svetu“.

Noel Malcolm