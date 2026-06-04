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Filloi “Java e Dëshmorëve të Hasit”

By admin

Ka filluar sot programi i aktiviteteve në kuadër të “Javës së Dëshmorëve të Hasit”, një javë e dedikuar kujtimit, nderimit dhe përjetësimit të sakrificës së dëshmorëve të kombit.

 

Aktivitetet hapëse do të zhvillohen në Memorialin Porta e Lirisë në Dedaj, ku do të mbahen homazhe për dëshmorët e kombit, si dhe një program artistik i përgatitur nga nxënësit e shkollave të Hasit. Ky aktivitet synon të nderojë figurat që kontribuuan në lirinë dhe historinë e vendit, duke përcjellë mesazhe respekti dhe kujtese për brezat e rinj.

Në mbrëmje, aktivitetet do të vazhdojnë në Kodra e Pajtimit në Gjonaj, me ceremoninë zyrtare të hapjes së turneut tradicional. Programi përfshin edhe ndeshjen miqësore ndërmjet Veteranëve të Luftës së UÇK-së dhe Veteranëve të klubit KF Drini i Bardhë, si dhe ndeshjen zyrtare hapëse të turneut.

Organizatorët ftojnë qytetarët, familjet e dëshmorëve, veteranët dhe dashamirët e sportit që të marrin pjesë në këto aktivitete përkujtimore dhe sportive.

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