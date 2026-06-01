Biblioteka e Prizrenit shënon 1 Qershorin me aktivitet festiv për fëmijë

Me rastin e 1 Qershorit – Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve, kopshti “Perspektiva”, në bashkëpunim me Bibliotekën e Qytetit të Prizrenit, organizoi një aktivitet të veçantë kushtuar fëmijëve.
Drejtoresha e bibliotekës, Sahadete Sadikaj-Kukaj, u shpreh tejet e kënaqur me organizimin e aktiviteteve të tilla, duke theksuar rëndësinë që ato kanë në zhvillimin dhe argëtimin e fëmijëve. Ndërkaq, Hyrmete Tamniku u shpreh se falë bashkëpunimit të ngushtë me Bibliotekën, ky aktivitet u realizua në një mënyrë edhe më të veçantë dhe më të pasur për fëmijët.
Fëmijët e shijuan tej mase këtë ditë festive, në një atmosferë të mbushur me gëzim, lojë dhe dashuri./TV Prizreni/
