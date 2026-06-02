Kryetari i Malishevës bëri homazhe në 27-vjetorin e rënies së dëshmorëve të kombit

Në shënim të 27-vjetorit të rënies heroike të dëshmorëve të kombit, Ibrahim Mazrreku, Kujtim Krasniqi, Ejup Kryeziu, Milaim Beha, Safet e Sabit Hazrolli, Dituni S.H., Refki H. Paçarizi dhe Visar H. Krasniqi, u mbajtën homazhe përkujtimore në Kleçkë dhe Malishevë.
Në këtë aktivitet morën pjesë përfaqësues të institucioneve lokale, shoqatat e dala nga lufta e UÇK-së, familjarë të dëshmorëve, veteranë, bashkëluftëtarë dhe qytetarë të shumtë. Kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, bëri homazhe dhe vendosi kurora lulesh në nderim të dëshmorëve.
Me këtë rast, kryetari Kastrati vlerësoi lart sakrificën e tyre, duke theksuar se vepra e dëshmorëve mbetet udhërrëfyes për brezat e sotëm dhe të ardhshëm.
“Sot përkulemi me nderim para veprës dhe sakrificës së dëshmorëve tanë, të cilët dhanë më të shtrenjtën për lirinë e Kosovës. Kujtimi për ta është i përhershëm dhe obligim i yni është që të ruajmë e të kultivojmë vlerat për të cilat ata luftuan dhe ranë”, u shpreh Kastrati.
Në homazhe morën pjesë edhe familjarë të dëshmorëve, bashkëluftëtarë, përfaqësues institucionalë, veteranë të UÇK-së dhe qytetarë të shumtë.
Në këtë përvjetor u përkujtua me respekt kontributi i dëshmorëve të rënë më 2 qershor 1999, të cilët u bënë pjesë e historisë së lirisë së Kosovës. Po ashtu u shënuan edhe ditët e shkollave që mbajnë emrat e tyre, në nderim të sakrificës për çlirimin e vendit./PrizrenPress.com/
Marketing
“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren