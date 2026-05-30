Pas një tikete trafiku/ Kërcënohet një polic në Prizren

Një pjesëtar i Policia e Kosovës ka raportuar se është kanosur nga një person në Prizren, në lidhje me një tiketë që ishte shqiptuar disa ditë më herët.
Sipas të dhënave të raportuara, ngjarja ka ndodhur të premten rreth orës 14:40 në rrugën “Ekrem Rexha” në Prizren.
“Viktima, një zyrtar policor që në momentin e incidentit ndodhej jashtë detyrës zyrtare, ka deklaruar se është përballur me kërcënime nga një i dyshuar mashkull kosovar”, njofton policia.
Rasti është iniciuar si “Kanosje ndaj personit zyrtar”.
Për rastin është njoftuar prokurori i shtetit, i cili ka rekomanduar që rasti të trajtohet në procedurë të rregullt.
Hetimet lidhur me rrethanat e rastit janë duke vazhduar.
