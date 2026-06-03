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Një veturë përfshihet nga flakët në autostradën Prishtinë-Prizren

By admin

Një veturë është përfshirë nga flakët në autostradën Prishtinë-Prizren.

Sipas pamjeve të siguruara nga KlanKosova në vendngjarje shihet ekipet e zjarrfikësve të cilët kanë intervenuar për të fikuar zjarrin, raporton klankosova.tv.

Nuk dihet se si erdhi deri te zjarri ose nëse ka persona të lënduar.

KlanKosova.tv ka kontaktuar me Policinë e Kosovës për të marrë informacione të tjera, por ende nuk ka marrë përgjigjje.

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