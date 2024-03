Hartimi i planit për zhvillim ekonomik në Prizren

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, së bashku me grupin punues të Komunës së Prizrenit dhe me përfaqësuesit e Agjencisë për Zhvillim Rajonal – Jug, zhvilluan sot një takim produktiv për hartimin e “Strategjisë për Zhvillim Ekonomik Lokal për Komunën e Prizrenit 2024-2029”.

“Me këtë rast u përcaktuan objektivat, misioni dhe vizioni, që do të shërbejnë në rritjen e qëndrueshme ekonomike dhe prosperitetit brenda Komunës sonë. Kjo strategji synon të krijoj një plan gjithëpërfshirës që do të nxisë iniciativat për zhvillimin ekonomik dhe do të hapë rrugë për një ambient të përshtatshëm biznesor, sidomos për ndërmarrëset gra dhe të rinjtë”, thuhet në njoftimin e Komunës së Prizrenit.