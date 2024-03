Mike Tyson rikthehet në ring, ndeshet me Jake Paul

Jake Paul do të ndeshet në mënyrë sensacionale me Mike Tyson në stadiumin “AT&T” në Dallas më 20 korrik, dhe është zotuar se do ta vërë në gjumë legjendën e boksit.

Mes dy luftëtarëve ka një diferencë moshe prej 30 vitesh, ku 27-vjeçari Paul do të përballet me legjendën 57-vjeçare të boksit të peshave të rënda. Tyson do të jetë 58 vjeç në kohën kur të zhvillohet lufta.

Lufta, e zhvilluar në shtëpinë me 80,000 ulëse të Dallas Cowboys, do të transmetohet drejtpërdrejt në Netflix, i cili publikoi një video ngacmuese që tregon Paul-in duke dalë nga një helikopter dhe duke u afruar me Tyson.

“Mezi pres të hyj në ring me Jake Paul”, tha Tyson.

“Ai është rritur ndjeshëm si boksier me kalimin e viteve, kështu që do të jetë shumë argëtuese të shohësh se çfarë mund të bëjë vullneti dhe ambicia e një ‘fëmije’ me përvojën dhe aftësinë e një GOAT (Më i miri i të gjitha kohërave)”, vijoi ai.

Paul, i cili fitoi luftën e tij të fundit kundër Ryan Bourland të shtunën, shkroi në Instagram: “Është koha për ta vënë në gjumë Iron Mike”.

Tyson, ish-kampioni i peshave të rënda, u rikthye në ring në vitin 2020 për një duel pa tituj me tetë raunde kundër Roy Jones Jr në Los Angeles.

Lufta e tij e fundit profesionale ishte në vitin 2005 dhe është e paqartë nëse kjo ndeshje do të kategorizohet si një luftë profesionale apo një ngjarje e thjeshtë.

Ai gjithashtu ka punuar me Francis Ngannou, ish-luftëtarin e UFC-së, i cili ka bërë një kalim në boks. Ngannou ndeshet me Anthony Joshua të premten, por Tyson nuk është përfshirë me të për këtë kamp stërvitor.

Paul, ndërkohë, është 9-1 me gjashtë KO në kalimin e tij nga YouTuber në boksier. Humbja e tij e vetme ishte ndaj Tommy Fury, vëllait të vogël të Tyson Fury-t. Ai ka mundur ish-yjet e UFC-së, Nate Diaz, Anderson Silva dhe Tyron Woodley, si dhe Andre August dhe Bourland. Albanian Post