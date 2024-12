Kwame Vaughn rikthehet te KB Prizreni

Basketbollisti amerikan, i cili sezonin e kaluar ishte pjesë e Pejës dhe gjatë sezonit 2020/21 luajti për Prizrenin, është rikthyer sërish në ekipin e tij të mëparshëm.

34-vjeçari Kwame Vaughn u zyrtarizua pardje si lojtar i ri i bardhezinjve nga Prizreni dhe pritet t’i bashkohet shpejt skuadrës për të ndihmuar në përmirësimin e rezultateve.

“Kemi arritur marrëveshje me Kwame Vaughn, i cili ribashkohet me ne. Kwame kthehet në Prizren pas 3 viteve, ku asokohe u shpallëm edhe kampionë të sezonit të rregullt. Liga e Kosovës nuk është e panjohur për të, prandaj eksperienca e tij do të jetë padyshim avantazh i madh për ne si ekip”, shkroi KB Prizreni në njoftim.

Aktualisht, KB Prizreni renditet në vendin e fundit në tabelë të Superligës me bilanc 3-10 pas 13 ndeshjeve të luajtura. Këtë fundjavë, Prizreni do të presë Yllin në përballjen që mbyll vitin 2024, ku synon të mbyllë ciklin e dytë të ndeshjeve me fitore./PrizrenPress.com/