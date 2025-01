LDK-ja në Prizren viziton familjen e Enver Shishkos

Kryetari i Degës së LDK-së në Prizren, Driton Selmanaj, së bashku me kandidatët për deputetë të Kuvendit të Kosovës, vizituan familjen e Enver Shishkos.

Ai falënderoi mikpritësin për pritjen e ngrohtë.

“Ne jemi këtu bashkë me kandidatët për deputetë, një ekip i mirë i LDK-së që përfaqësojmë secilën shtresë të qytetit të Prizrenit. Qëllimi ynë është të takohemi me njerëz, të bisedojmë me njerëz dhe të shprehim vlerësimin tonë për besimin që po na e jepni”, tha Selmanaj./PrizrenPress.com/

