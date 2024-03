Malishevë: Raportoi rrejshëm se u dhunua, i dyshuari dërgohet në mbajtje

Policia ka njoftuar për një rast të dhunimit në Malishevë, ku një burrë ka raportuar dje se është dhunuar nga një burrë tjetër.

“DHUNIM- Malishevë / 16.03.2024-NN. Viktima mashkull kosovar ka raportuar se është dhunuar seksualisht nga i dyshuari mashkull kosovar. I dyshuari dhe viktima dyshohet se janë me probleme psikike. Me vendim të prokurorit viktima është dërguar për ekzaminim mjekësor ndërsa i dyshuari është arrestuar dhe dërguar në mbajtje.”

Ai është dërguar në mbajtje.

“DHUNIM/LAJMËRIM APO KALLEZIM I RREMË – Malishevë / 16.03.2024-NN. Lidhur me rastin , me 17.03.2024 është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, pasi që eshte vertetuar se i njejti ka deklaruar rrejshëm lidhur me rastin. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje.”