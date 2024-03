Për sot parashihet të mbajë mot me diell dhe vranësira. Në zona të caktuara mund të ketë ndonjë reshje të izoluar.

Era do fryjë kryesisht nga kuadrati i veriut, me shpejtësi prej 10-31 km/h.

Temperaturat do të shënojnë ngritje, me minimale që do të luhaten prej 1 deri në 5°C, ndërsa ato maksimale prej 13 deri në 16°C, njofton Meto Kosova.

