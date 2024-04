Në Prizren nis ndërtimi i një parku

Dje nisi përgatitja e terrenit në hapësirën e udhëkryqit mes rrugëve “Reshat Karjagdiu” dhe “Zahir Pajaziti” në Prizren për ndërtimin e një parku.

Ky park do të shërbejë si një vend argëtimi për të rriturit dhe do të ofrojë lojëra për fëmijë, raporton “PrizrenPress”. Po ashtu, do të krijohen shtigje për shëtitje këmbësorësh.

“Do të ndërtohet një park si mundësi shfrytëzimi nga të rriturit dhe do të vendosen lojërat për argëtim për fëmijë, ndërsa, do të formësohen edhe shtigje për shëtitje të këmbësorëve”, shkruhet në njoftimin e komunës.

Siç bëhet e ditur, i gjithë ky vend do të gjelbërohet me drunj të ndryshëm gjetherënës e gjethembajtës, lule e shkurre, të cilat do të duken bukur në çdo stinë si dhe do të krijojnë hije natyrale që do ta hijeshojnë ambientin./PrizrenPress.com

