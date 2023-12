Policia gjobit me nga 200 euro dy lëmoshëkërkues në Prizren, dy të tjerë i deporton në Shqipëri

Policia e Kosovës ka njoftuar se ka gjobitur me nga 200 euro dy lëmoshëkërkues në Prizren, ndërkohë që dy të tjerë që kanë qenë shtetas të Shqipërisë i ka deportuar.

Sipas njoftimit Policia në Prizren ka vazhduar aksionin e planifikuar, për të ndaluar lëmoshë kërkuesit në qytetin e Prizrenit.

“Në kuadër të këtij aksioni policia, ka ndaluar katër perona, ku dy persona janë nga Republika e Shqipërisë dhe dy të tjerët janë shtetas të Republikës se Kosovës me banim ne Ferizaj dhe tjetri ne fshatin Banje te Malishevës e të cilët janë: S. R. e lindur me 1951 f/r/sh e njëjta është hasur duke kërkuar lëmoshë në rr. “Remz Ademaj” në Prizren, A. K. e lindur me 1963 m/r/sh, i njëjti është hasur duke kërkuar lëmoshë në “Zara” në Prizren, H. A. lindur me 1984 m/sh/k, i njëjti është hasur duke kërkuar lëmoshë në rr. “Edit Durham” në Prizren, T. K. i lindur me 1952 m/sh/k, i njëjti është hasur duke kërkuar lëmoshë në “Remzi Ademaj” në Prizren”, thuhet në njoftimin e policisë.

Personat thuhet se janë shoqëruar në stacionin policor në Prizren, ku janë ndërmarrë të gjitha veprime ligjore. “Me vendimin e lëshuar nga Drejtoria për migrim, shtetasit e Shqipërisë janë deportuar, ndërsa dy të tjerëve iu është shqiptuar gjoba prej 200 eurosh”, thuhet në njoftim.