Punime në rrjet, KEDS tregon se ku do të ketë ndërprerje të rrymës sot në Prizren

Kompania për Distribuimin e Energjisë Elektrike në Kosovë (KEDS) njofton se më 08.11.2024 do të kryhen punime të domosdoshme për siguri të sistemit energjetik.Si i rezultat i kësaj, në disa lokalitete do të ketë ndërprerje të rrymës.

Prizren1.Nga TS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:LP 10kV J06 Gjinovci (kodi: 32000003) nga ora 10:00 deri 14:00Vendet: Topliqan, Gjinoc, Sallagrazhdë, Grejkoc, Gelacë. bizneset: N.T.S Leshan, Mishtorja BENI Shirokë, Geni Com OIL, NB Petroll, “Graniti”Bajram Lumi, Mermer Hasan Muharremi, Iseferi, Tafaj Elektrik, Pishina Dafina, Spahia Petroll, Mermeri-Sallagrazhdë dhe Selim Muharremi.Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, ndërrimi i shtyllave/izolatorëve të dëmtuar, shtrëngimi i përçuesve dhe pastrimi i trasesë.Punime në projekte investive1.Nga NS 35/10kV Pirana do të ndërprehet:LP 10kV Hasi 2 (kodi: 30034003) nga ora 08:00 deri 17:00Vendet: fshatrat: Bregu i Drinit, Dedaj, Kabash i Hasit, Krajk (një pjesë), Kushnin, Lubizhdë e Hasit, Lukinaj (një pjesë) dhe Romajë.Arsyeja: Projekte investive, tërheqja e kabllos bistek nëpër linjën me tension, energjizimi i rrjetit, zhvendosja e TS me gjithë elementet përcjellëse si dhe punë tjera elektrike në kuadër të LOT14, Hasi 2 Krushë e Madhe.

