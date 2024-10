Reduktime të furnizimit me ujë në disa lagje të Prizrenit

Kompania e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” në Prizren ka njoftuar konsumatorët se për shkak të rënies së nivelit të burimeve të ujit dhe për të siguruar shpërndarje të racionale të furnizimit me ujë të pijshëm, do të zbatojë reduktime të furnizimit në disa lagje të qytetit.

Sipas njoftimit, reduktimi i furnizimit do të fillojë nga ora 09:00 deri në orën 18:00 dhe do të prekë lagjet Bajram Curri dhe Arbana. Si pasojë, banorët e këtyre zonave do të përballen me rënie të presionit të ujit dhe periudha me mungesë të ujit.

Lagjet dhe rrugët që do të preken janë:

Lagjia Lakuriq

Lagjia Ortakoll

Lagjia Bazhderhane

Lagjia Tusuz

Lagjia Kurilla

Rruga Edit Durham

Rruga Nënë Tereza

Rruga Ismail Kryeziu

Rruga Hafiz Ismaili

Rruga Nënkala

Rruga Enver Hadri

Rruga Jusuf Gërvalla

Rruga Ulqinit

