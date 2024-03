Rita Ora ka ekspozuar linjat trupore ku ka ndarë një koleksion fotografish.

Krijuesja e hitit “Hot Right Now” shfaqi asetet trupore në palestër me një kostum të ngushtë, pa mëngë, teksa pozonte me një selfie në pasqyrë.

Në foton tjetër, Rita nxori gjuhën jashtë kamerës teksa kishte veshur sytjena sportive bardh e zi.

Ajo e bëri selfie-n teksa qëndronte në këmbë pranë dollapëve të palestrës