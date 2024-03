Berisha: Në Prizren, kërkesat për qasje në dokumente trajtohen me profesionalizëm duke ruajtur qytetarin

Ymer Berisha, udhëheqës i Njësisë për Komunikim me Publikun në Komunën e Prizrenit, tha se kjo Komunë, kërkesat për qasje në dokumente i trajton me profesionalizëm.

“Komuna e Prizrenit e ruan autoritetin e institucionit, e ruan autoritetin e zyrtarit, zyrtari duhet ta këtë në fokus kërkesën dhe qytetarin e tij t’i shërbejë 24/7 me profesionalizëm dhe me etikë”, tha Berisha në “Tempus“.

Paraprakisht, i njëjti ka theksuar se me kërkesë të Agjencisë për Informim dhe Privatësi (AIP), Komuna e Prizrenit ka caktuar një zyrtar përgjegjës dhe kanë një bashkëpunim korrekt edhe me institucionet e tjera me të cilat komuna bashkërendon aktivitetin.

Sipas tij, zyrtari i cili merr këtë detyrë dhe përgjegjësi, duhet të jetë kompetent në realizimin e këtyre përgjegjësive, të jetë në gjendje ta interpretojë këtë përgjegjësi që e ka marrë nga lidershipi ose kryetari i komunës në këtë rast dhe të bashkëpunojë me zyrtarët tjerë të cilët mund të kenë kërkesa për qasje në dokumentet ose kërkesa për palët e treta.

“Çdo dokument që del nga komuna, do të duhej të jetë në lartësinë e përgjegjësisë ligjore dhe në lartësinë e kësaj kompetencës personale të individit i cili duhet me reflektu edhe siguri po edhe duhet me ofru dokumentin”, tha Berisha.

Tutje, ai ka thënë se qytetari është në qendër të fokusit të komunës nëse ka kërkesë për qasje në dokumente dhe nëse dokumenti përmban të dhëna personale, zyrtari i Komunës së Prizrenit duhet të jetë në gjendje që të përdorë mekanizma mbulimi të këtyre të dhënave personale, siç është numri personal e numri i xhirollogarisë. /BetimipërDrejtësi