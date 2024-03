Boksieri Robin Krasniqi ka bërë të ditur se lufta e tij e ardhshme do të jetë me 4 maj 2024.

Ai ka thënë se kundërshtari do ta njoftojë më vonë.

“Te dashur miq dhe shokë Ndeshja ime e radhes do te jete me 4 May 2024 Kundershtari do te shpallet me vonë”, shkroi Krasniqi.