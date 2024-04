Ballkani në finale të Kupës

Skuadra e Ballkanit luajti baras me Suharekën në ndeshjen kthyese të gjysmëfinales së Kupës (2-2), por e ka siguruar kualifikimin në finalen e madhe të Kupës së Kosovës në futboll, pasi e kishte fituar ndeshjen e parë me rezulrtat 0-1.

Në minutën e 10-të, Gentrit Halili e kaloi skuadrën e Ballkanit në epërsi. Me rezultat 1-0 përfundoi pjesa e parë, derisa në pjesën e dytë Nazmi Gripshi realizoi për 2-0. Suharekasit që janë pjesë e Ligës së Parë e realizuan golin e parë nëpërmjet Susurit, tetë minuta para fundit. Ndërsa me anë të Susurit në fund të ndeshjes arritën të barazojnë rezultatin 2-2, por kjo ishte e tera që e arriti në këtë ndeshje dhe Ballkani i Ilir Dajës do të luajë në finale.

Në finale, Ballkani do të përballet me Prishtinën, pasi e mposhti në ndeshjen kthyese Dritën në Gjilan (0-1). Pjesa e parë e ndeshjes përfundoi 0-0, sikurse edhe e dyta.

Në vazhdime, Prishtina doli te jetë skuadër më e mirë, kaloi në epërsi me autogolin e Albert Dabiqajt, në minutën 111-të. Në ndeshjen e parë të zhvilluar në stadiumin “Sami Kelmendi” në Lipjan, ndeshja kishte përfunduar 0-0.

Marketing